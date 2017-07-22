القاهرة - سامي عبدالفتاح

يفتتح فريقا الأهلي المصري والفيصلي الأردني مسـاء اليوم، منافسات بطولة الأندية العربية لكرة القدم التي تعود للحياة بعد انقطاع طويل، والتي تقام منافساتها في القاهرة والاسكندريــة بمصر، بمشاركة 12 نادــيا عربـيا من أبطـال الدوريات العربية.

وستكون المباراة الافتتاحيــة على ستاد السلام بالقاهرة، بين بطلي الدوري في مصر والأردن.

ويسبق صافرة البداية، كلمات افتتاحية من رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم سمو الأمير تركي بن خالد، ثم رئيس اتحاد الكرة المصري هاني ابوريدة، ووزير الشباب والرياضة المصري خالد عبدالعزيز، لإعلان انطلاق البطولة.

الوحدة يواجه نصر حسين داي

وتسبق المباراة الافتتاحية، مواجهة بين نصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي، ثم يتفرغ مدربا الفريق لمراقبة مباراة الأهلي والفيصلي.

ووافق الأمن على طلب الشركة الراعية للبطولة العربية التي ستقام في مصر في الفترة من اليوم حتى 5 أغسطس المقبل، بزيادة أعداد الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك في البطولة، لتصل إلى 7 آلاف مشجع لهما في البطولة.

ويحصل كل فريق على 25 ألف دولار قبل مشاركته في دوري المجموعات، ويحصل الوصيف على مبلغ قدره 600 ألف دولار، وصاحب لقب البطولة على 2.5 مليون دولار.

ويلعب الأهلي والفيصلي ضمــن المجموعــة الأولى التي تصم أيضا، نصر حسين داي والوحدة. واستكمل الأهلي بقيادة المدرب أحمد أيوب استعداداته لمباراة الفيصلي، وسيقود الفريق نجمه حسام غالي، ومعه هدافه التاريخي عماد متعب، فيما يتغيب عن البطولة حسام البدري لتواجده في كندا لزيارة أسرته.

وكان البدري قد منح 5 لاعبين راحة من المشاركة في هذه البطولة للإجهاد، وهم: شريف إكرامي وأحمد فتحي وعبدالله السعيد وحسام عاشور والتونسي علي معلول، فيما منح البدري الثنائي وليد سليمان ومؤمن زكريا إجازة لمدة 5 أيام وإن كان سليمان سيكون خارج الحسابات تماما بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وسبق للأهلي أن التقى مع الفريق الأردني في مباراتين بالبطولات العربية وحقق الفوز فيهما.

من جهته، قال المدرب العام للأهلي، أحمد أيوب، إن فريقه يسعى للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية، رغم غياب معظم نجومه.

الفيصلي والحلم باللقب

تعد المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم، اختبارا جديدا للفيصلي المتوج بالثنائية المحلية في الأردن، قبل انطلاق الموسم الجديد.

والفيصلي هو أكثر الأندية الأردنية ظهورا في البطولات العربية، ومشاركته في النسخة الحالية تأتي بعد أن جمع الثنائية المحلية الموسم الماضي.

ويدرك المدرب نيبوشا يوفوفيتش، القادم من الجبل الأسود، صعوبة مواجهة الأهلي في مباراته الافتتاحية، لكنه بدا جاهزا بعـد استقراره على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.