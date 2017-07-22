اقترب المدير الفني لمنتخب مصر للاعبين المحليين هاني رمزي من تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الجديد، بعد وصول المفاوضات بينه وبين إدارة «زعيم الثغر» لمراحل متقدمة.

ويدرس رمزي الاعتذار عن عدم تدريب منتخب المحليين بسبب عدم توفير الجبلاية لطلباته فيما يخص ملف المعسكرات والمباريات الودية فضلا عن تلقيه عرضا ماليا ضخما لتدريب الاتحاد السكندري.



ويضع مسؤولو الاتحاد حلمي طولان كخيار بديل حال فشل هاني رمزي في فك ارتباطه بمنتخب المحليين بالتراضي بينه وبين اتحاد الكرة المصري.



ومع نادي سموحة السكندري، يصل اليوم التشيكي فرانز ستراكا المدير الفني السابق للإسماعيلي الى القاهرة تمهيدا لقيادة سموحة خلفا لمؤمن سليمان بعد وصوله لاتفاق مع فرج عامر رئيس النادي السكندري.

ويصل ستراكا برفقة ثنائي تشيكي لمعاونته في مهمته الجديدة.