القاهرة - سامي عبدالفتاح

توقع الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، منافسات قوية وصعبة بين جميع الفرق المشاركة في المجموعات الاربع في النسخة الجديدة لبطولة الاندية العربية الابطال والتي انطلقت بالأمس في القاهرة، وتتابع منافساتها في القاهرة والاسكندرية، على مدار الأيام المقبلة، وذلك نظرا لكونهم فرقا تبحث عن البطولات دائما مما سيضفي عليها روح الحماس والندية.

وشهد الامير تركي بالأمس المباراة الافتتاحية بين الاهلي المصري والفيصلي الأردني، ويشهد اليوم بستاد برج العرب مباراتين وتجمع الاولى بين النصر السعودي والعهد اللبناني، والثانية بين الزمالك والفتح الرباطي في المجموعة الثانية.

وقال الأمير تركي بن خالد إن المسؤولين في مصر قادرون على إنجاح البطولة العربية، وجميع القائمين على البطولة متحمسون جدا، ولديهم رغبة ملحة في إنجاح البطولة وظهورها بمستوى يليق باسم الفرق الكبرى المشاركة بها.

المجموعة الثانية

يحتضن ستاد برج العرب، مباراة الزمالك والفتح الرباطي ضمن المجموعة الثانية، وسط طموحات كبيرة من الفريقين لأخذ زمام المبادرة في المجموعة.

وقال طارق يحيى الذي انضم حديثا للجهاز الفني لفريق الزمالك في ان البطولة العربية فرصة جيدة للاعبي فريقه، قبل أن يحدد الجهاز الفني اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي الحالي وكما ان اللاعبين يستقبلون هذه البطولة بروح جديدة، كفرصة أخيرة لإسعاد الجماهير البيضاء.

ويبدأ الفتح الرباطي المغربي، مشواره في البطولة العربية للأندية، بمواجهة صعبة، ويدرك ممثل الكرة المغربية، أن الاختبار لن يكون سهلا، لكنه يتطلع لتكون البداية إيجابية.

ولم يواجه الفتح الرباطي كثيرا خصمه الزمالك، إلا أن الغلبة دائما ما كانت للفريق المصري، لذلك يمني النفس أن يتجاوز عقبة ممثل الكرة المصرية ويسجل أول انتصار عليه، علما ان كفة الزمالك مرجحة من حيث عدد الانتصارات، أمام الأندية المغربية، وبالتالي ستكون الفرصة للفريق المغربي، لإعادة الاعتبار للكرة المغربية أمام الفريق الأبيض.

وفي النسخ السابقة لبطولات الأندية العربية أقيمت 4 مباريات بين الزمالك وأندية المغرب، حيث واجه عام 2006 الرجاء المغربي وفاز الزمالك ذهابا في المغرب 2 - 0 وخسر في العودة على أرضه 3 - 0 ليودع الأبيض البطولة.

وجاء اللقاء الثالث عام 2007، أمام المكناسي حيث تعادل الفريقان إيجابيا بنتيجة 2-2 في المغرب، قبل أن يفوز الزمالك في القاهرة بهدف دون رد.

العالمي أمام الأصفر

قبل لقاء الزمالك والفتح، سيقام لقاء آخر على نفس الملعب ويجمع النصر السعودي والعهد اللبناني ضمن المجموعة نفسها.

وعزز العهد بقيادة المدرب موسى حجيج، خلفا لباسم مرمر، صفوفه بضم حارس مرمى منتخب لبنان، مهدي خليل، والمدافع علي السعدي، من الصفاء، بالإضافة إلى لاعب الوسط الغاني، عيسى يعقوبو، والمهاجم السنغالي إبراهيما ديوب.

وقال أحمد زريق، مهاجم العهد اللبناني، إن مواجهة النصر السعودي في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم، متكافئة، نظرا لأن الفوارق ليست كبيرة بين اللاعبين العرب تحديدا.