بيروت - ناحي شربل

بعد فوزه بالتزكية لولاية خامسة رئيسا للاتحاد اللبناني لكرة القدم، نجح م.هاشم حيدر في تمرير لائحته كاملة وإنجاح أعضائها، في ظل انسحاب المرشحين وإكمال واحد فقط هو رئيس لجنة منطقة الشمال احمد فردوس الانتخابات مانعا التزكية.

كذلك انسحب في الامتار الاخيرة مرشح نادي الراسينغ بيروت جورج حنا، بعد حملة انتخابية مميزة قامت على تفاهم وتناغم مع نادي السلام زغرتا.

في حين كانت عودة لافتة لنائب نقيب الصحافة اللبنانية جورج سولاج الى اللجنة التنفيذية والتي دخلها للمرة الاولى مع حيدر في ٢٠٠١.

وشهدت الجمعية العمومية إقرار عفو عام بأغلبية ٢٨ صوتا من ٥٠ تشكل عدد الجمعية العمومية.

وشمل العفو إسقاط عقوبة الايقاف مدى الحياة عن اللاعبين محمود العلي (مسجل اصابة الفوز على الكويت في ملعب نادي كاظمة في الدور الثالث من تصفيات مونديال البرازيل في ١١ نوفمبر ٢٠١١) والمدافع رامز ديوب.

إلا أن حيدر تحدث عن عدم قبول الاتحاد الاسيوي بهذا العفو، داعيا الى انتظار نتائج مراجعته في هذا الشأن.

كذلك جددت اللجنة التنفيذية الجديدة تعيين جهاد الشخف أمينا عاما لولاية ثالثة تواليا.