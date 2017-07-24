تسببت خسارة الأهلي في انفجار غضب نجم الفريق والملقب بالقناص، المهاجم عماد متعب والذي وجه قذائفه العلنية ضد المسؤولين في الأهلي ومن دون ان يحدد اسماء، بعد ان تجاهله الجهاز الفني من المشاركة في المباراة.

وقال متعب بعد الخسارة وعدم مشاركته: البعض في الأهلي لا يعرف قيمته، وأن الملعب هو الحكم الوحيد على مستواه رافضا تقييمه من دون حصوله على فرصة حقيقة للمشاركة، مشيرا إلى أنه لن يرحل عن القلعة الحمراء، والأمر الوحيد الذي سيجعله يرحل هو إعلان الجهاز الفني والمسؤولين بالنادي عن رغبتهم في رحيلي، قائلا: «الأهلي لو مش عايزني يقول لي».

واضاف مهاجم الأهلي، إنه رفض الحصول على فترة راحة إضافية من أجل المشاركة في البطولة العربية وخاصة أمام الفيصلي الأردني، إلا أنه فوجئ بعدم الاستعانة به، وانه تعرض للإهانة عندما فوجئ بعامل غرفة الملابس يطلب منه في الدقائق الأخيرة ان يقوم للاحماء، فرفض، لأن هذه مهمة أي من اعضاء جهاز الكرة وليس عاملا.