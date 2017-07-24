الأحمر سقط للمرة الأولى في تاريخه أمام الفيصلي الأردني

القاهرة - سامي عبد الفتاح

دفع النادي الأهلي، بطل الدوري المصري، الثمن غاليا، لغياب أغلب نجومه بسب الراحة، وغياب مدافعيه الأساسيين سعد سمير بسبب الاصابة وأحمد حجازي لاحترافه في انجلترا، وايضا لغياب مديره الفني حسام البدري، فتلقى هزيمة غير متوقعة أمام الفيصلي الأردني في بداية مشوار الفريقين بالبطلولة العربية التي انطلقت في القاهرة والاسكندرية، ما وضع الأهلي في موقف حرج جدا، ما لم تساعده باقي النتائج في المجموعة الأولى وللعودة الى تصدر المجموعة، أو انتظار منحة من السماء بان يكون افضل الثواني، فيحصل على البطاقة الرابعة، ويتأهل الى دور نصف النهائي.

يذكر ان البطولة العربية للاندية، انطلقت مساء أول من أمس السبت بـ 12 فريقا في ثلاث مجموعات، يتأهل ابطالها الى نصف النهائي، وتكون البطاقة الرابعة لأفضل الثواني من المجموعات الثلاث.

فوز بنيران صديقة

وبخطأ دفاعي مشترك بين مدافعي الأهلي نجيب وربيعة، حقق الفيصلي الأردني، مفاجأته وهزم الأهلي (1-0) على ملعب السلام بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، بعد ان تلقى يوسف الرواشدة الهدية ويسجل هدف اللقاء في الدقيقة (55) في شباك حارس الأهلي الشناوي.

وحصد الفيصلي أول 3 نقاط ليتساوى مع نصر حسين داي الجزائري، الذي فاز في وقت سابق من اليوم على الوحدة الإماراتي (2-0). ويلعب الأهلي غدا «الثلاثاء» مع الوحدة وفيما يواجه الفيصلي الفريق الجزائري.

الفوز الأول للفيصلي

ويعد فوز الفيصلي هو الأول له على الأهلي في تاريخ المواجهات بينهما.

وكان الفريقان تواجها مرتين في البطولات العربية، كانت الأولى في 1995، وفاز الأهلي وقتها بهدف رضا عبدالعال. فيما كانت المرة الثانية في عام 1997، وفاز الأهلي حينها برباعية نظيفة سجلها هادي خشبة، ووليد صلاح الدين، وأحمد فيلكس، ومهند محادين (لاعب الفيصلي) بالخطأ في مرماه.

أيوب يرفض الاعتراف بالخسارة

ورفض أحمد أيوب المدرب العام للأهلي الاعتراف بالخسارة، مؤكدا أن فريقه كان الأفضل ووضع الفيصلي حتى حصار قوي، كما ان الحكم ألغى هدفا صحيحا للأهلي من دون سبب، ولولا الخطأ الساذج التي تسبب في هدف الفيصلي ما خسرنا المباراة.

ووعــــد أيوب جمهور الأهلي بالتعويض خلال المباريات المقبلة في البطولة، مشيرا إلى أن توقيتها بين موسمين «صعب جدا، ولذلك قرر الأهلي عدم إشراك جميع اللاعبين، خاصة أنه مقبل على ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى نصف نهائي كأس مصر».

فيــــما اعــــرب نيبوشا مــــدرب الفيصلي الأردنــــي، عن ســــــعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي: عقب اللقاء، إن الأهلي أحد أقــوى فرق أفريقيا والمنــــطقة العربية، موضحا أن فــــريقه قدم مباراة كبيرة، ولاعبوه كانوا أشبه بالأسود في المجهود البدني الكبير.

مباريات اليوم

وتنطلق اليوم في ستاد الاسكندرية منافسات المجموعة الثالثة، بمباراتين، الأولى في في السابعة مساء بتوقيت الكويت وتجمع بين فريقي نفط الوسط العراقي والترجي التونسي، وفي العاشرة مساء تكون المواجهة الكبرى والنارية بين المريخ الســوداني والهلال السعودي.

وكانت المجموعة الأولى قد شهدت فوز نصر حسين داي الجزائري على الوحدة الاماراتي 2/0 احرزهما توفيق عدادي واحمد قاسمي في الشوط الأول، وشهدت المباراة حالتي طرد للاعب النصر حسين العرقي وللاعب الوحدة سباستيان تيجالي.