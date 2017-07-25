ينتظرعشاق السرعة والمغامرة يوم الجمعة المقبل إقامة المرحلة الاولى من بطولة سورية الثانية لرياضة الدريفت لرياضة الانجراف التي ينظمها نادي السيارات السوري برعاية وزارة السياحة على حلبة معرة صيدنايا بريف دمشق.

وأنهت كوادر النادي الترتيبات الفنية واللوجستية من حيث المسار والمعدات والتقنيات والعناصر البشرية لإنجاح هذا السباق الذي لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا ومنافسات حامية العام الفائت.

وأكد رئيس النادي وليد شعبان أهمية هذه السباقات نظرا لأنها تهم شريحة كبيرة من الشباب المتشوق للاستعراض والسرعة ضمن بيئة سليمة، مشيرا الى أن كوادر النادي عملت بجد خلال الفترة الماضية لإنجاح هذه البطولة وإخراجها بالشكل المشرف واللائق، وان مثل هذه السباقات تعد حديثة بشكل عام في العالم والتي يتم فيها عرض مهارات معينة في القيادة ضمن أسس وقوانين خاصة.