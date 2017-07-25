القاهرة - سامي عبد الفتاح

يبدو ان ايام البرتغالي ايناسيو مع الزمالك باتت معدودة جدا، بعد أن بدأ مجلس ادارة الزمالك عملية «خنق» البرتغالي بتعيين طارق يحيى مدربا عاما باختصاصات المدير الفني، ثم فجر ايناسيو بنفسه الموقف بتصريحات لمجلس منصور، عقب تعادل الزمالك مع الفتح الرباطي 2/2 وفي أولى مباريات الفريقين بالبطولة العربية، وكاد الأبيض ان يخرج منها خاسرا لولا خبرة شيكابالا.

وكشف البرتغالي إيناسيو عن أنه لعب مباراة الفتح بنقص عددي خطير في الفريق، بعد ان فرطت ادارة النادي في الأجنحة المهاجمة دون موافقته، وآخرهم مصطفى فتحي، ومن قبله «كهربا»، ولم يتبق في هذا المركز سوى شيكابالا واحمد رفعت، العائد من الإصابة بعد غياب طويل، مضيفا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «لست ساحرا حتى أحقق الفوز بهؤلاء اللاعبين».

وأكد ايناسيو: «لا يوجد بديل للاعبين في أكثر من مركز، ولست الشخص المناسب للقلعة البيضاء في حالة مطالبتي دائما بالفوز بهذه القائمة.. والادارة مسؤولة عن بيعهم».

تصريحات ايناسيو أغضبت رئيس الزمالك بشدة، فكلف الثنائي أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك وهاني زادة عضو مجلس الإدارة بالاجتماع مع المدرب البرتغالي وبحث إمكانية رحيله بالتراضي اذا كان يرى صعوبة في الاستمرار مع الفريق. وأصبحت الفرق الأربعة بالمجموعة الثانية، الزمالك والفتح والنصر السعودي والعهد اللبناني، متساوية برصيد نقطة واحدة.

نستحق الفوز

أبدى وليد الركراكي المدير الفني لفريق الفتح المغربي رضاه عن الفريق والأداء المميز الذي قدمه اللاعبون طوال المباراة، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل والاكثر استحواذا. وقال الركراكي: «الفتح كان يستحق الفوز وكان الأكثر إيجابية على المرمى ولكن خبرات لاعبي الزمالك حسمت الأمر».

تعادل الأصفرين

أحبط النصر السعودي جماهيره العريضة عقب تعادله 1-1 مع العهد اللبناني في افتتاح مشواره بالبطولة العربية للأندية المقامة في مصر.

هذا التعادل هو الأول للفريق عبر تاريخ لقاءاته الافتتاحية في البطولة العربية التي يشارك فيها للمرة الخامسة.

تقدم النصر بهدف سجله يحيى الشهري في الدقيقة 37 وأحرز هدف العهد إبراهيم ديوب في الدقيقة 49 ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

مواجهتا اليوم

تتواصل معدلات الإثارة الملتهبة في بطولة الاندية العربية التي تقام بالقاهرة والاسكندرية، فيشهد اليوم ستاد السلام مواجهتين من النوع الثقيل والمثير ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي تضم الاهلي المصري والفيصلي الاردني ونصر حسن داي الجزائري والوحدة الاماراتي، وفي ظل حسابات معقدة في المجموعة تنذر بخروج بطل مصر وعدم استكماله منافسات البطولة، إذا لم تساعده نتائج اليوم.. وستكون البداية نارية في السابعة مساء بتوقيت الكويت بلقاء الفيصلي مع نصر حسن داي، ورصيد كل منهما ثلاث نقاط من الفوز في الجولة الأولى، وفي العاشرة مساء سيكون اللقاء الناري الثاني بين الاهلى بزخم جماهيره في مواجهة الوحدة بمحترفيه، وكلاهما يعاني من خسارته في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن ينضم حسام غالي لقائمة الاهلي تمهيدا للمشاركة في مباراة الغد التي لابد من فوز الفريق فيها من أجل التأهل للدور التالي في البطولة في الوقت الذي أثبت التشخيص المبدئي إصابة صالح جمعة بمزق من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية، ليتأكد غيابه عن المواجهة.

ويحدد أحمد أيوب المدرب العام للأهلي القائم بأعمال المدير الفني مصير النيجيري جونيور أجايي من المشاركة بعد ان تلقى اللاعب اتصالا هاتفيا من اسرته يفيد بمرض نجله وحاجته إلى الاطمئنان عليه، وقد حصل على إذن من مدير الفريق للاطمئنان عليه.