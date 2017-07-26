شروق تثني على عطاء المرأة الكويتية في الرماية والألعاب الفردية

سمير بوسعد

أكدت اللاعبة الدولية بكرة القدم والمدربة السورية منارمنذر، أهمية تنفيذ برامج تطوير الكرة النسائية في الملاعب العربية، للارتقاء بها الى مستويات ممتازة، تستطيع من خلالها المنافسة بقوة في البطولات المحلية والاقليمية وحتى العالمية.



واشادت منار بالاهتمام الكويتي الرياضي بالكرة النسائية خصوصا والرياضة النسائية عموما من خلال الدعم والتطوير، وقالت: حتى اننا نتابع اخبار المرأة الكويتية الرياضية في الرماية وتحقيقها الالقاب وفي السباحة وكرة التنس والطاولة وفي الالعاب الجماعية التي انطلقت منذ استضافة الكويت الدورة الاولى للمرأة الخليجية ولذلك اقول «نعرفها عدل».



وسطع نجم اللاعبة منار المنتمية الى محافظة السويداء في الملاعب السورية والخليجية من خلال مشاركتها واكتسابها الخبرة الطويلة.



وجاءت مسيرتها كلاعبة، حيث مثلت النادي العربي، وعلى صعيد المنتخبات، في كرة الصالات لعبت مع منتخب سورية، بينما كانت مشاركاتها الخارجية في بطولة عمان الاولى، غرب آسيا بالأردن، وغرب اسيا البحرين، وابوظبي للقوات المسلحة، وجميع المباريات الودية والرسمية للمنتخب السوري وبطولة فيتنام 2017.



وحصلت منار على عدد من الشهادات بالدورات التدريبية، ومنها شهادات آسيوية: شهادة B اسيوية، وشهادة C اسيوية، بينما خاضت دورات: الاتحاد العربي (دمشق والاردن)، وجميع دورات الاتحاد الرياضي السوري لكرة القدم، وعلى صعيد التدريب، دربت منار اكاديمية نادي المحافظة، واحترفت خارج سورية فينادي «gfa» في لبنان.



وشكرت منار المدربين الذين ساهموا بإيصالها الى ما هي عليه وهم: المرحوم سهيل ديب وعبد الكريم جمعة وماهر نفوري وبشار شريف وموسى زعبية ويامن سقر وعبد الحميد طاطيش.



بدورها، اعتبرت النجمة السورية حارس مرمى المنتخب السوري شروق رحمون ان الرياضة النسائية الكويتية تتطور وسيكون لها شأن في الالعاب الفردية والجماعية.



وسبق لشروق ان لعبت في بطولة غرب اسيا، وبطولة ابو ظبي للقوات المسلحة وبطولة فيتنام لعام 2017، كما انها تلعب مع منتخب الصالات ومنتخب سورية للسيدات لكرة القدم، وشاركت في جميع المباريات الودية والرسمية.



وحصلت شروق على عدد من الشهادات في كلية التربية الرياضية، وشهادة آسيوية c، وشهادة نرويجية بعلوم كرة قدم، مشيدة، بعدد من المدربين وهم: صفوان الحسين ومدرب حراس براهيم عالمة وعبد الغني طاطيش وحكمت زلف واحمد بشلاوي واخيرا، هيثم محمود.

من هي منار؟

مواليد عام 1985

الطول: 175

الوزن: 70 كلغ

اللعبة: كرة القدم

المركز: قلب دفاع

رقمها في الملعب: 10من هي منار؟