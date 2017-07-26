شارك الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسباحة في أعمال الجمعية العمومية الاتحاد الدولي للسباحة التي استضافتها العاصمة بودابست على هامش بطولة الألعاب المائية والتي تختتم منافساتها 30 الجاري بمشاركة كل الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.

ورافق بن ابراهيم فيصل سوار أمين السر العام بالاتحاد البحريني للسباحة والذي حضر جانبا من الاجتماعات الفنية للبطولة والتي تعنى بتطوير اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

وشهدت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة التي استضافها فندق انتركونتيننتال بودابست انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الممتدة حتى 2020، حيث أعاد رؤساء وممثلو 176 اتحادا وطنيا من أصل 208 اتحادات عضوا انتخاب الأوروغوياني خوليو ماغليوني رئيسا لمجلس الإدارة وحسين المسلم نائبا أولا للرئيس للفترة 2017 ـ 2021، مع دخول عدد من الأعضاء للمرة الأولى للمجلس أبرزهم أمين عام الاتحاد الآسيوي للسباحة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحادين العربي والعماني للسباحة، في الوقت الذي سبق ذلك استعراض المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة التقرير الإداري لفترة الأربعة أعوام الماضية وفتح المجال أمام النقاش قبل الاعتماد ليتم بعدها مناقشة التقرير المالي للسنوات 2012 - 2016.

وعقد بن إبراهيم برفقة سوار سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية لبحث سبل التعاون المشترك بين الاتحاد البحريني للسباحة واتحادات السباحة الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباحة، وقال «عقدنا سلسلة من الاجتماعات التي تناولت أوجه التعاون في الكثير من الموضوعات المشتركة خصوصا فيما يتعلق بتطوير المنظومة الفنية لرياضة السباحة البحرينية.