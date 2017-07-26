القاهرة - سامي عبد الفتاح

قدم فريقا الهلال السعودي والمريخ السوداني، هدية الى فريق الترجي التونسي بأن يتصدر المجموعة الثالثة في بطولة الاندية العربية، المقامة حاليا بالقاهرة والاسكندرية، وذلك بعد ان تعادلا 1-1 في مباراة مضطربة ومتقلبة، فيما فاز الترجي على نفط الوسط العراقي 1-0، في مباراة اثارت أزمة بسبب إلغاء هدف عراقي بإشارة تسلل من مساعد الحكم، بينما يرى لاعبو النفط انه هدف صيح، ووصل الأمر الى التهديد بالانسحاب من البطولة ولكن مع اعتماد نتائج الجولة الأولى في المجموعة الثالثة، فقد تصدر الترجي برصيد ثلاث نقاط، يليه في الترتيب الثاني، كل من الهلال والمريخ، ثم النفط في المركز الأخير.



تعادل سعودي ـ سودانيحسم التعادل الإيجابي (1-1) المواجهة التي جمعت بين الهلال السعودي والمريخ السوداني.



وافتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 27، عن طريق ناصر الدوسري، بينما أحرز هدف المريخ بكري عبد القادر في الدقيقة 71.



بادر الهلال بالخطورة، من خلال تمريرة خلف المدافعين وصلت إلى نايف كريري، إلا أن حارس المريخ عصام الدين عبد الرحيم تصدى للكرة ببراعة.



وكثف الفريق السعودي من هجماته المنظمة، حيث وصلت الكرة للمنطلق على الجهة اليمنى أنس زياني، الذي حول عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء، ليبعدها دفاع المريخ بصعوبة، في الدقيقة 15 من الشوط الأول.



وشهدت الدقيقة الـ 27 هدف الهلال، من خلال تمريرة وصلت إلى ناصر الدوسري، الذي نجح في مراوغة الحارس، ليسكن الكرة بسهولة في الشباك.



وأضاع ماجد النجراني، لاعب الهلال، فرصة إحراز الهدف الثاني لفريقه، بعدما راوغ مدافعي المريخ، إلا أنه سدد فوق العارضة.



ومع بداية الشوط الثاني، حاول المريخ الضغط على الفريق السعودي، وأهدر لاعبوه بعض الفرص.



وأدرك المريخ التعادل في الدقيقة 71، عبر تسديدة قوية من قدم بكري عبد القادر على يسار حارس الهلال.



واستمرت الدقائق الباقية سجالا بين الفريقين، حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا التعادل الإيجابي بين الهلال السعودي والمريخ السوداني.



الفرصة الأخيرة يخوض فريق الزمالك في العاشرة مساء اليوم، بتوقيت الكويت، مباراة الفرصة الأخيرة أمام فريق العهد اللبناني في المجموعة الثانية لبطولة الاندية العربية، وتعادل الزمالك في أولى مبارياته أمام الفتح المغربي بنتيجة 2-2، فيما تعادل العهد امام النصر السعودي 1/1 مما يعطي الفرصة للفريق اللبناني ايضا.



وفي اليومين الماضيين اكتفى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو بجلسات استشفائية للاعبين لتخفيف الشعور بالإجهاد.



واقتصرت الوحدة التدريبية على مران بسيط بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفتح الرباطي، وذلك استعدادا لمباراة الجولة الثانية.



وأجرى الجهاز الفني أمس تجربة للثنائي محمد مجدي وأحمد توفيق في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب أحمد أبو الفتوح للإصابة ومحمد ناصف للتجنيد.



تسبق مباراة الزمالك، مواجهة حرجة أخرى لفريق النصر السعودي امام الفتح الرباطي، وهي ايضا مباراة الفرصة الأخيرة للفريقين، لسابق تعادلهما في الجولة الأولى.



هاني رمزي مدير فنياٍ للاتحاد السكندريوقع هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين، على عقود تولي تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الجديد خلفا للاسباني ماكيدا، وذلك بعد اتفاقه مع أعضاء اتحاد الكرة المصرى على الرحيل عن تدريب منتخب المحليين خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد يوم 19 أغسطس المقبل، بغض النظر عن النتائج، سواء في حالة صعود الفراعنة لأمم أفريقيا من عدمه.



ويواجه منتخب المحليين منتخب المغرب يومى 13 و18 أغسطس المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، إلا أن رمزي اتفق على الرحيل حتى في حالة الصعود، ومن المقرر أن يتولى هاني رمزي الإدارة الفنية للاتحاد السكندري بعد مواجهة المغرب، ويعاونه كل من طارق السعيد وطارق السيد، ومحمد سلام مدربا لحراس المرمى.

البنزرتي غير راض عن المستوى

أبدى فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عدم رضاه عن مستوى فريقه أمام النفط العراقي، رغم الفوز بهدف دون رد، سجله طه ياسين.

وقال البنزرتي: «رغم فوز الترجي على نفط الوسط العراقي إلا أنني غير راض تماما عن أداء اللاعبين الذين كانوا بعيدين كل البعد عن مستواهم الحقيقي والمنشود» وتابع «الفريق يعاني الإجهاد البدني خلال الفترة الحالية بسبب المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وانتهاء الموسم الكروي المحلي منذ فترة قريبة، وهو ما أثر على اللاعبين، ولكنه عذر لن أقبله في المباريات القادمة بالبطولة».

احتجاج نفط الوسط على إلغاء هدفه

قدم نادي نفط الوسط احتجاجا رسميا إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، ولجنة الحكام المشرفة على منافسات بطولة الأندية العربية، ضد الحكم المساعد الثاني، الليبي سليمان أبو الخير، الذي ألغى هدفا يبدو صحيحا للفريق العراقي أمام الترجي التونسي، بداعي التسلل.

وقال المشرف على فريق نفط الوسط، فراس بحر العلوم: «إدارة النادي لجأت للطرق القانونية، من خلال تقديم اعتراض رسمي، لاتخاذ القرار المناسب في حق الحكم، الذي صادر جهود فريقنا بإلغائه لهدف صحيح أجمع عليه المتابعون».