بيروت - ناجي شربل

دخل نادي النجمة بقوة في سوق الانتقالات الكروية تحضيرا للموسم الجديد، وضم لاعبين من العيار الثقيل هما الحارس عباس حسن المحترف في السويد، وكابتن منتخب لبنان حسن معتوق العائد من تجربة احترافية في الامارات.

وتردد ان صفقة انضمام معتوق للنبيذي تخطت 360 الف دولار اميركي، وتولى دفع المبلغ الرئيس العتيد للنادي م. اسعد سقال.

وبذلك عوض النجمة رحيل خالد تكه جي والكابتن السابق المبعد منذ منتصف الموسم الماضي عباس عطوي.

وأظهر النجمة الذي جدد عقد مهاجمه السوري عبد الرزاق الحسين ويعمل على ضم مدافع مصري، جاهزيته للتنافس على اللقب في موسم لبناني يعد بالكثير.

واستعاد النجمة ايضا لاعبيه المعارين في الموسم الماضي الى الراسينغ بيروت محمد جعفر والى السلام زغرتا حسن القاضي.

لكنه لم ينجح بعد في معالجة اعتكاف لاعبه محمد شمص الذي يطالب بالرحيل عن القلعة النبيذية.

في حين يركز العهد حامل اللقب على البحث عن ثلاثي اجنبي مميز يعزز به قوته الضاربة محليا، بعدما انجز عملية انتقال الحارس الدولي مهدي خليل والمدافع الدولي علي السعدي من الصفاء.

بدوره، يواصل الانصار تحضيراته بقيادة مديره الفني الجديد الكابتن اميل رستم المنتقل اليه من الصفاء بعدما قاد الاخير الى اللقب في الموسم قبل الماضي.

وضم محليا الكابتن السابق للعهد عباس عطوي «اونيكا» فضلا عن لاعبين شبان يعززون التشكيلة الخضراء التي تتميز بصغر سن افرادها.

كذلك ضم الانصار مهاجما كنديا خاض تجربة اسبوع مع النجمة ولم يحظ برضى مديره الفني جمال الحاج.