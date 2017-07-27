أيوب ينتظر الجولة الحاسمة.. والفيصلي يقترب من المربع الذهبي

القاهرة - سامي عبدالفتاح

بدأ سيناريو دخول الاندية المتنافسة في المجموعات الثلاث، للجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة، والتي تنطلق غدا بمباراتي المجموعة الاولى، التي يلتقي فيها الاهلي مع نصر حسن داي الجزائري، كما يلتقي الفيصلي الأردني مع الوحدة الاماراتي.

فيما تقام اليوم مباراتا الجولة الثانية في المجموعة الثالثة، بمواجهتين ناريتين، تجمع الأولى بين الهلال السعودي، ونفط الوسط العراقي، والثانية بين الترجي التونسي والمريخ السوداني، وهي مجموعة معقدة ايضا في حساباتها، حيث فاز الترجي على النفط 1/0 في المباراة الاولى، وتعادل المريخ مع الهلال 1/1.

وتحدد لائحة البطولة العربية، صعود اصحاب الصدارة في المجموعات الثلاث الى الدور نصف النهائي، ومعهم أفضل فريق يحتل المركز الثاني، وهو ما يلعب عليه الاهلي.

وحقق فريق الأهلي، وسط حضور جماهيري ضخم، فوزه الأول بالبطولة، على حساب نظيره الوحدة الإماراتي، بثنائية نظيفة، بستاد السلام، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، بعد خسارته المفاجئة امام الفيصلي في الجولة الأولى.

سجل ثنائية الأهلي اثنان من الوجوه الجديدة، هما عمرو بركات وإسلام محارب في أول ظهور له بعد انتقاله من سموحة، في الدقيقتين 32 و84، ليرفع الفريق رصيده إلى 3 نقاط، وينعش حظوظه في التأهل لنصف النهائي، بعدما تساوى مع نصر حسين داي الجزائري، برصيد 3 نقاط، بينما ودع الوحدة الإماراتي، البطولة بلا رصيد، بعد مرور جولتين.

أصبح فريق الفيصلي الأردني على بعد نقطة واحدة من التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

التقاط الأنفاس

أبدى أحمد أيوب، المدرب العام لفريق الأهلي، سعادته بالفوز على الوحدة الإماراتي بهدفين نظيفين، وقال: «درسنا فريق الوحدة جيدا، وكنا على أتم الاستعداد، ونجحنا في تحقيق الفوز بعد الخسارة أمام الفيصلي الأردني بالجولة الأولى، وكان في الإمكان مضاعفة الاهداف بصورة كبيرة».

ودافع أيوب عن كريم نيدفيد بعد إهداره فرصا سهلة في لقاء الوحدة قائلا: «رغم إضاعته بعض الكرات، إلا أنه أدى دورا دفاعيا مهما».

فيما هنأ الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني الوحدة الإماراتي، منافسه الأهلي بالفوز، قائلا: «أهنئ الأهلي بالفوز بالمباراة لأنه كان الأحق، وأشرك لاعبين مختلفين عن اللقاء الأول أمام الفيصلي».

وأضاف: «لعبنا بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة التي تعرضنا لها سواء بإصابة حمدان الكمالي مبكرا أو الطرد الذي أثر علينا في بداية الشوط الثاني».

وأكد أنه كان بمقدور فريقه أن يتعادل لولا الطرد، موضحا أنه حاول اللعب بشكل بطيء بعد الطرد كي لا يتعرض لهزيمة كبيرة.

محارب والهدف الأول

أعرب إسلام محارب، لاعب وسط المهاجم فريق الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد، بالجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية لكرة القدم.

وقال محارب إن الهدف الأول له مع الأهلي له مذاق خاص، مؤكدا أنه مازال يملك الكثير لتقديمه مع الفريق الأحمر.

وأضاف أنه سعيد بما قدمه في لقاء الوحدة، ويشكر زملاءه على مساعدته في اللقاء المهم أمام الفريق الإماراتي، موضحا أن الأهلي لم يكن يستحق الخسارة أمام الفيصلي الأردني في الجولة الأولى.

الفوز الثاني

حصد فريق الفيصلي الأردني فوزه الثاني على التوالي على حساب نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدف نظيف.

سجل هدف المباراة اللاعب السنغالي دومينيك ميندي في الدقيقة 52 بعد لقاء مليء بالكفاح البدني والإثارة من جانب الفريقين.

واعتلى الفيصلي صدارة ترتيب المجموعة منفردا برصيد 6 نقاط بعد أن حقق الفوز على بطل الجزائر عقب تغلبه على الأهلي المصري ويحتل نصر حسين داي المركز الثاني برصيد 3 نقاط قبل لقاء الأهلي المصري والوحدة الإماراتي.

حسابات التأهل إلى نصف النهائي

ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وخلفه الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري بـ3 نقاط، ثم الوحدة الإماراتي الذي ودع المنافسات بعدما تجمد رصيده بلا نقاط.

ويحتاج الفيصلي للتعادل فقط أمام الوحدة في اللقاء الأخير غدا الجمعة، لضمان بطاقة الصدارة والتأهل الى نصف النهائي.

وتقضي لوائح البطولة باللجوء لفارق الأهداف حال تساوي فريقين في النقاط، ثم الاحتكام لقاعدة الأكثر تهديفا، وهو ما يجعل الفيصلي الأقرب للتأهل، حيث يحتاج للتعادل فقط للصعود، كما أنه في حال الخسارة قد يصعد إذا تعادل الأهلي ونصر حسين داي.

ويحتاج الأهلي أو نصر حسين داي لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى 6 نقاط، والاحتفاظ بآمال التأهل على مقعد أفضل ثان، أو انتظار خسارة الفيصلي.