رباعية قاسية في شباك النصر من الفتح الرباطي

القاهرة - سامي عبدالفتاح

وصلت العلاقة بين نادي الزمالك والبرتغالي إيناسيو، الى نقطة اللاعودة، بعدما تلقى فريق الزمالك الضربة القاضية من فريق العهد اللبناني بخسارته 1-0، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة الأندية العربية، ليغادر الزمالك رسميا البطولة، رغم انه متبق له مباراة أخيرة، يلعبها غدا امام النصر السعودي، الذي تلقى، هو الآخر الضربة القاضية والمهينة امام الفتح الرباطي برباعية نظيفة، ليلحق بالزمالك خارج البطولة، فتكون مواجهة الخاسرين غدا بلا أي قيمة، وعلى العكس تماما، ستكون المواجهة بين الفتح والعهد، لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية، حيث يتصدر الفتح برصيد 4 نقاط، يليه العهد برصيد 4 نقاط.



وشهد ستاد الاسكندرية الهزيمة المؤلمة للزمالك وجماهيره على يد العهد اللبناني (1-0)، وسجل هدف اللقاء اللاعب أحمد زريق، في الدقيقة 84، ليرتفع رصيد العهد اللبناني إلى 4 نقاط، محتلا المركز الثاني، خلف الفتح الرباطي المغربي، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة، في المركز الثالث بالمجموعة، لتزداد أزمات الفريق الأبيض، الذي ودع قبل اسابيع بطولة افريقيا للأندية الابطال، ثم تلقى هزيمة مهينة من الأهلي في ختام الدوري.



وشهد المؤتمر الصحافي بعد انتهاء المباراة، مهزلة حقيقية بطلها كل مسؤولي الزمالك، حيث تم منع ايناسيو من دخول المؤتمر والتحدث الى الاعلام عن اسباب الهزيمة والعرض السيئ ودخل بدلا منه المدرب العام طارق يحيى الذي لم يجد ما يقوله للإعلام، سوى ان لاعبي الزمالك قدموا أداء سيئا، قبل ان يتلقى تعليمات مباشرة من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وعن طريق مدير النادي علاء مقلد، الذي اقتحم المؤتمر وراح يلقن يحيى ما يقوله، نقلا عن مرتضى، فكان مجمل ما قاله بعد ذلك ان إيناسيو كان يفعل ما في رأسه دون ان يأخذ بنصيحة ومشورة أحد.



وفي الوقت نفسه، تم حصار ايناسيو ومنعه من الاختلاط بالإعلاميين والصحافيين، كما تم استدعاؤه لاجتماع مع مرتضى في القاهرة، تمهيدا لوضع نهاية للعلاقة بين البرتغالي والزمالك، وسط اصرار ايناسيو على البقاء حيث أكد مجددا انه لم يتقدم بأي استقالة.



وعقب هدف العهد في الدقيقة 84، غادر مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مدرجات ملعب الإسكندرية، موجها سيلا من الشتائم والسباب للمدرب البرتغالي.



فيما وجهت جماهير الزمالك هتافات ضد لاعبي الفريق ورئيس النادي، وهتفت لإيناسيو، مطالبة بإشراك عناصر قطاع الناشئين في المباريات القادمة.



سقوط مدوٍ للعالمي وتلقى النصر السعودي هزيمة قاسية على يد نظيره الفتح الرباطي المغربي، بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي أقيم بستاد الإسكندرية، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وتألق اللاعب الموهوب، محمد فوزير، وسجل أول هاتريك في النسخة الحالية من البطولة، وأحرز الأهداف الثلاثة الأولى للفتح، في الدقائق 11 و29 و32، من بينها ضربتا جزاء، بجانب إبراهيم البحراوي الذي أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 60.



ورفع الفتح المغربي رصيده بهذا الفوز الكبير، بقيادة مديره الفني وليد الركراكي، إلى 4 نقاط، ليعتلي صدارة الترتيب.



النصر قدم واحدة من أسوأ مبارياته في الفترة الأخيرة، خاصة في الشوط الأول، في ظل الأداء الهزيل على المستوى الدفاعي تحديدا، بينما أظهر الفتح أداء رائعا واستحق الفوز الكبير.



مواجهتان مهمتان في المجموعة الأولىيشهد ستاد السلام بالقاهرة، مساء اليوم، مواجهتين غاية في الاهمية ضمن المجموعة الأولى، حيث يتحدد صاحب بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى، بحسب نتيجة المباراتين، فيلعب في الأولى فريقا الاتحاد الاماراتي مع الفيصلي الأردني، وفي الثانية يلعب الأهلي مع نصر حسين داي الجزائري، وستكون البطاقة، للفيصلي في حال التعادل او الفوز، بينما يحتاج فريق الأهلي المصري الى الفوز على الفريق الجزائري لضمان الإبقاء على فرصة الحصول على البطاقة الرابعة لأفضل الثواني في المجموعات الثلاث، لأن الفوز يرفع رصيده الى 6 نقاط من ثلاث مباريات.



وكتب العهد اللبناني بفوزه على الزمالك كلمة النهاية لآمال المنافسة بالنسبة للزمالك والنصر في التأهل، بعدما تجمد رصيد الأخيرين عند نقطة واحدة قبل لقاء الجولة الأخيرة بالمجموعة، ووصل العهد إلى 4 نقاط خلف الفتح المغربي المتصدر بفارق الأهداف.



ولن يصعد الزمالك أو النصر حال تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة، في ظل تأهل الفريق المتصدر فقط بجانب أفضل فريق ثان بالمجموعة.



وأنعش فوز العهد أيضا فرص تأهل الأهلي أو نصر حسين داي الجزائري لدور الأربعة، حال تحقيق أحدهما الفوز في اللقاء المقرر اليوم الجمعة بالجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.



وينتظر الأهلي ونصر حسين داي (3 نقاط لكل منهما)، نتائج المجموعة الثالثة لمعرفة المنافس المحتمل على أفضل ثان، والتي جرت مساء امس.

مدرب العهد: انتصار على الزمالك والإعلام

أعرب موسى حجيج، المدير الفني لفريق العهد اللبناني، عن سعادته بالفوز على الزمالك بلعب مباراة رائعة أمام فريق كبير، وقال عقب المباراة: «بدأنا المباراة بمحاولة امتصاص حماس لاعبي الزمالك المطالب بالفوز، حتى نجحنا في خطف هدف الفوز، وقدمنا ردا على نظرة الفرق والإعلام لفريق العهد بأننا فريق ضعيف، الكل فوجئ بمستوانا الحقيقي، كنا الأقرب للفوز في اللقاء الأول أمام النصر السعودي».