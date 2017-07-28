عقد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري،برئاسة مرتضى منصور، اليوم الخميس، جلسة مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، للوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف بين الطرفين ومحاولة فسخ التعاقد بالتراضي بعد وصول الأمور بينهما إلى طريق مسدود.

وشهدت الجلسة حضور ممثل السفارة البرتغالية بالقاهرة بعد أن طلب إيناسيو حضوره برفقته لمقر النادي خاصة، بعد اشتعال أزمة رحيله عن الزمالك خلال الساعات الأخيرة ودخوله في خلاف مع الإدارة .

وفي بداية الجلسة شدد إيناسيو على أنه لم يتجاوز في حق مجلس إدارة النادي طوال فترة قيادته للفريق، مثلما تردد .

وأوضح إيناسيو أنه تحدث عن لاعبي الفريق وخاصة رحيل الثنائى مصطفى فتحى ومحمود كهربا وعدم التعاقد مع بديل، مما تسبب في نقص عددي داخل الصفوف، لكنه لم يتجاوز في حق مجلس الإدارة إطلاقا وكافة المؤتمرات التي تحدث خلالها مسجلة ويمكن الرجوع إليها.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه تحدث عن أن الإدارة هي المسؤولة عن بيع اللاعبين، ولابد من التعاقد مع بدائل لهم، ولكن النظام المعمول به في مصر ينص على أن النادي لا يستطيع ضم لاعب إلا بعد نهاية الموسم.

وأضاف أنه لم يطلب سوى التعاقد مع كابونجو كاسونجو مهاجم الاتحاد وإبراهيم حسن لاعب وسط الإسماعيلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

وشدد المدرب على أنه فوجئ بإصابة كاسونجو في أربطة الركبة، وهو أمر طبي لا دخل للجهاز الفني به، خاصة وأنه أثنى على اللاعب من الناحية الفنية فقط.

وأشار إيناسيو إلى أنه طلب التعاقد مع إبراهيم حسن لاعب وسط الإسماعيلي، وشدد على أنه بعدما علم بمبالغة الإسماعيلي في المقابل المادي المطلوب طلب صرف النظر عنه.

وكشف المدير الفني أنه لم يطلب التعاقد مع أحمد داوودا ومحمد الشامي، إلا أن طارق يحيى أشاد بمستوى الأخير، وأكد له أنه لاعب جيد.

وقال البرتغالي إنه لم يعترض على تواجد طارق يحيى المدرب العام معه في الجهاز المعاون، موضحا أنه لم يعجبه تصريحات المدرب العام عنه في المؤتمر الصحفي الأخير بعد مباراة العهد اللبناني بالبطولة العربية.

وأكد إيناسيو أنه اعترض على رحيل محمود عبد الرازق( شيكابالا) صانع ألعاب الفريق، وهو نفس الموقف الذي اتخذه طارق يحيى بشأن اللاعب، حيث طالب باستمراره أيضا مع الفريق.

ومن جانبه، أكد مرتضى منصور أنه لم يخطئ في حق إيناسيو، مشيرا إلى أنه لم يحضره للقاهرة ليمنعه من قيادة التدريب كي يستخدمها النادي ضده في فسخ التعاقد، مشددا على أن المدير الفني يفترض سوء النية.

وأوضح مرتضى منصور أنه من الطبيعي أن يحقق النادي مع المدير الفني في الفترة الحالية، بعدما أخطأ في حق الإدارة، مشدداً أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الاعلام عن احتجاز البرتغالي داخل القلعة البيضاء.

وألمح رئيس الزمالك إلى أنه يرحب بالجميع وسينهي الأزمة مع المدرب البرتغالي بصورة محترمة في الفترة الحالية.

وذكر رئيس الزمالك أنه تم منع إيناسيو من حضور المؤتمر الصحفي لمباراة العهد، حتى لا يدلي بتصريحات أخرى تتسبب في تفاقم الأزمة بين الطرفين.

وأضاف أنه وافق على رحيل إسلام جمال وأحمد جعفر ثنائي فريق الكرة بالنادي الأبيض، بناء على طلب البرتغالي.

وتابع منصور تصريحات قائلا أنه رفض الاستماع للاعبين، وفضل احترام قرارات المدير الفني للفريق الأبيض، مضيفا أنه وفر كافة متطلباته ونجح في توفير مستحقاته ومستحقات لاعبي الفريق الأبيض.

وشدد مرتضى منصور على أن شيكابالا هو الذي أخطره برغبته في الرحيل عن النادي بعد حديث أحمد حسام ميدو المدير الفني لدجلة مع اللاعب.

كان الزمالك قد خسر أمام العهد اللبناني في البطولة العربية أمس الأربعاء لتضاعف كثيرا من جراح الفريق ، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات, وتزيد كثيرا من احتمالات إقالة مدربه البرتغالي .