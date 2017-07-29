القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اقتربت بطولة الاندية العربية التي تحتضنها مصر من نهاية دور المجموعات، حيث تقام اليوم الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، فيلعب الفتح الرباطي المغربي مع العهد اللبناني، والزمالك مع النصر السعودي، وغدا تقام آخر مباريات هذا الدور في المجموعة الثالثة، فيلعب الترجي التونسي مع الهلال السعودي، والمريخ السوداني مع النفط العراقي.

وحصل فريقان على بطاقة التأهل للدور الثاني، هما الفيصلي الاردني (المجموعة الأولى)، والترجي من المجموعة الثالثة، مع فرصة متأرجحة بين الفتح الرباطي والعهد.

فوز الترجي

نجح فريق الترجي في تحقيق الفوز على المريخ السوداني 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية.

أحرز هدفي الترجي التونسي، أنيس بدري، في الدقيقتين 21 و70 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتفظ الترجي بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميا إلى نصف النهائي، بينما يأتي المريخ، في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

فيما انتهى لقاء فريق الهلال السعودي ونفط الوسط العراقي بالتعادل الإيجابي 2-2 في المجموعة نفسها.

أحرز هدفي فريق نفط الوسط زياد أحمد وإياد سدير في الدقيقتين 45 و80، بينما جاء هدفا الهلال عن طريق عبد الكريم القحطاني وأنس زباني، في الدقيقتين 52 و57.

إلى ذلك، يختتم الزمالك مبارياته في البطولة عندما يلتقي النصر على ستاد الإسكندرية في لقاء الجريحين، وذلك بعدما فقدا الأمل بالتأهل عن المجموعة الثانية الى الدور نصف النهائي.

كما يلتقي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة ذاتها، الفتح الرباطي مع العهد في مباراة ستحسم خلالها هوية بطل المجموعة لأن الفريقين يملكان اربع نقاط مع افضلية الأهداف لمصلحة الأول.

ويدخل الزمالك الى المباراة وفي رصيده نقطة واحدة حصل عليها من التعادل مع الفتح الرباطي (2-2) في الجولة الأولى قبل أن يخسر امام العهد اللبناني في مفاجأة مدوية (0-1)، ما تسبب بخروجه من المنافسة بعدما كان مرشحا لتصدر المجموعة.

أما النصر، فوضعه مشابه تماما بعد تلقيه في الجولة الماضية هزيمة قاسية جدا امام الفتح الرباطي (0-4)، وهو يسعى الى حفظ ماء الوجه وتجنب توديع البطولة بهزيمة ثانية على التوالي، علما بأن الفريق السعودي يشارك بتشكيلة أغلبها من اللاعبين البدلاء والناشئين.