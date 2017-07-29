القاهرة - سامي عبد الفتاح

حسم المدرب البرتغالي اوغستو ايناسيو معركته مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والتي وصفت بانها «معركة تكسير للعظام»، بعد التصريحات النارية المتبادلة بين الاثنين، على هامش بطولة الاندية العربية، وتمكن ايناسيو من أن يفرض على ادارة الزمالك ان تفسخ التعاقد معه بالطريقة التي يريدها هو، بان يحصل على اكبر قدر من المال، والشرط الجزائي ولأن رئيس الزمالك هو من سعى الى تطفيشه، وبالفعل وافـق ايناسيو على فسخ التـعاقد مع اللزمالك مقابل شهـر ونـصف الشهر من الشرط الجزائي، اضافة الى راتب الـشهر الجاري، ليغادر المدرب مصر بعد ان حصل على نحو مليون ونصف مليون جنيه من خزينة الزمـالـك، بعد فشله في البطولة الافريقية والبطولة العربية، ومن قبل العجز الواضح في سباق الدوري.

وأعلن رئيس الزمالك، مرتضى منصور، أنه تم الاتفاق مع المدرب البرتغالي، على تقاضي مبلغ مليون و140 ألف جنيه مصري، ما يعادل قيمة نصف الشرط الجزائي بعقده، والبالغ 3 أشهر من راتبه.

وشهدت الفترة الأخيرة، تراشقا بين رئيس الزمالك والمدرب البرتغالي، على خلفية نتائج الفريق الضعيفة، مما أدى في النهاية لرحيل إيناسيو.

وقال إيناسيو إنه كان سعيدا بالعمل مع الفريق الأبيض، وكان يتمنى البقاء وحصد البطولات معه.

وأضاف: «واجهنا صعوبات كثيرة، وكانـت هناك فترات جيدة، لكن النتائج لم تخدمنا، الاجتماع مع إدارة الزمالك تم بصورة حضارية رائعة، وأشكر الجميع، أصبحت مشجعا للزمـالك، وسأحرص على متابعة مبارياته».