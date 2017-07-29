بيروت - ناجي شربل

أسفرت زيارة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا الى القصر الجمهوري في بعبدا، والتي امنها رئيس نادي مون لاسال المحاضر الاولمبي جهاد سلامة، عن ترحيب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باستضافة لبنان مسابقة كأس آسيا في كرة السلة من 8 الى 20 اغسطس المقبل في مجمع نهاد نوفل الرياضي في زوق مكايل، وقبل رعايتها، معتبرا أن حضور لاعبين واداريين ومشجعين من 16 بلدا آسيويا، اضافة الى استراليا ونيوزيلندا الى لبنان، هو دليل اضافي على الثقة الدولية به وبالاستقرار الامني والسياسي الذي ينعم به.

وسلم كاخيا الى عون رسالة خطية تضمنت شكر الاتحاد اللبناني لكرة السلة للدعم المتواصل الذي يقدمه رئيس الجمهورية للرياضة عموما وكرة السلة خصوصا. وطلب الاتحاد رعاية عون لهذا الحدث الرياضي.

ورد الرئيس عون ان طلب الاتحاد وكاخيا ومجيئه برفقة نائب رئيس حزب «التيار الوطني الحر» رومل صابر وسلامة، يعني قبول الرئاسة رعاية البطولة طالبا من كاخيا التنسيق في كل ما يخص البطولة واللعبة مع سلامة «الذي لنا ملء الثقة به وبخطواته وحبه للبنان ومشاريعه الرياضية»، مؤكدا أن «لبنان الذي استقر سياسيا وأمنيا، وسيتعافى اقتصاديا، يسجل من خلال استضافته البطولة حدثا رياضيا مهما يضاف الى سلسلة الاحداث التي شهدتها أرضه، علما أن هذه البطولة تضاف أيضا الى سلسلة مؤتمرات دولية وإقليمية تعقد في لبنان.».

وقال سلامة لـ «الانباء» ان مساعدة الاتحاد على استضافة الحدث الآسيوي مسؤولية وطنية، واعدا بالعمل على توفير كل ما يمكن لإنجاح البطولة.