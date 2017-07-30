الترجي صعد ويواجه الهلال اليوم.. والفيصلي استحق العلامة الكاملة

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قبل ان يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، كان موعد جماهير الاهلي مع السعادة في الدقيقة 92، وهدف الفوز والصعود الى الدور نصف النهائي للبطولة العربية، وبقدم البديل عمرو بركات، بتمريرة من كعب البديل عماد متعب، ليحول الاهلي تأخره بهدف أمام نصر حسن داي الجزائري، الى فوز بهدفين، ويقطع الاهلي السبيل على احلام فرق اخرى في البطولة العربية، كانت تتطلع الى البطاقة الرابعة، لأفضل ثواني المجموعات الثلاث، والتي انتزعها الاهلي بهذا الفوز الغالي والمثير، بعد ان سيطر الاهلي تماما على احداث اللقاء بقيادة حسام البدري، ولكن الفريق الجزائري خطف هدف التقدم من خطأ للاعب الوسط المدافع توفيق، ليرتفع رصيد الاهلي الى 6 نقاط، ويخطف البطاقة في وقت قاتل.

سجل نصر حسين داي هدف التقدم عن طريق عبد الهادي بولعويدات، في الدقيقة 61، وأدرك صالح جمعة هدف التعادل للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 74، ثم أضاف عمرو بركات هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني، ويصعد بشكل رسمي لنصف نهائي البطولة.

وتجمد رصيد نصر حسين داي عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ويودع البطولة بعد أداء مشرف وعروض قوية.

خروج الهلال والنصر

ونتيجة لفوز الاهلي، فقد لحق فريق الهلال السعودي بمواطنه النصر وأصبح خارج حسابات التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة.

وكان النصر قد فقد الأمل في التأهل عقب خسارته الكبيرة أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بأربعة أهداف دون مقابل، بعد التعادل أمام العهد اللبناني.

مبارايات اليوم

ويلتقي اليوم فريق الهلال نظيره الترجي التونسي وفي رصيده نقطتين، والفوز سيرفع رصيده إلى 5 نقاط بعد ان ضمن الترجي التأهل عن المجموعة الثالثة.



كما تأكد صعود الفيصلي الأردني بالعلامة الكاملة «9 نقاط»، عقب الفوز على الوحدة الاماراتي 2-1، في مباراة مثيرة أخرى، افتتحها الوحدة في الشوط الاول، ورد الفيصلي بهدفين في الثاني، وانحصرت بطاقة المجموعة الثانية بين العهد اللبناني والفتح الرباطي، اللذين لعبا بالأمس، وفي رصيد كل منهما 4 نقاط.

والفرق التي ودعت البطولة، هي الوحدة الاماراتي «بدون نقاط»، ونصر حسين داي «3 نقاط»، والزمالك والنصر من المجموعة الثانية ورصيد كل منهما «نقطة»، والهلال السعودي بعد تأهل الاهلي، ومن المجموعة الثالثة خرج الهلال السعودي «نقطتان» والمريخ السوداني «نقطة واحدة» والنفط العراقي «نقطة واحدة».

البدري: استدعاء النجوم

قرر حسام البدري المدير الفني للأهلي استدعاء نجوم الفريق الذين حصلوا على راحة مع انطلاق البطولة العربية، تحسبا للاستعانة بأي منهم في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة العربية، والمقرر اقامته يوم الاربعاء المقبل في برج العرب، وهم شريف اكرامي وعبد الله السعيد واحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور ومؤمن زكريا ووليد سليمان.

واعرب عن سعادته بفوز الفريق على نصر حسين داي، والتأهل إلى الدور نصف النهائي، معترفا بانه غامر بالدفع بكل عناصره الهجومية في الشوط الثاني بعد ان خطف حسين داي هدف التقدم.

واشاد البدري بفريق نصر حسين داي ووصفه بأنه فريق منظم، وهدد مرمى الأهلي في بعض الفترات خلال المباراة، ولكن الفريق الأحمر تمكن من التعامل مع المباراة بروح الفوز وحوّل التأخر في النتيجة إلى مكسب.



وعن المغربي وليد أزارو، قال البدري انه لاعب مميز وواثق من قدراته، لكنه يحتاج فقط لأن ينسجم مع الفريق، وهذا الأمر سيتم تدريجيا مع تتابع المباريات.

نغيز: لعبنا بخطة دفاعية

فيما اعتذر المدرب نبيل نغيز، المدير الفني لنصر حسين داي، عما بدر من لاعبي الفريق في نهاية مباراة الأهلي من اعتراضات، ومحاولة الاعتداء على حكم اللقاء، مبررا هذا السلوك بالروح العالية وحماسة اللاعبين الذين كانوا يرغبون في مواصلة المنافسة في البطولة.



ووصف المواجهة مع الاهلي بأنها كانت كالنهائي المبكر، وأن الظروف لم تخدم الفريق للعبور للدور قبل النهائي، موضحا أنه فضل اللعب بطريقة دفاعية أمام الأهلي، لمعرفته الجيدة بقوته.

مضيفا: «فريقي يعاني من متاعب بدنية وبعض الغيابات، وحرصنا على التأمين الدفاعي، أملا في إحراز هدف، وهو ما تم بالفعل، ولكن عودة الأهلي السريعة صعّبت المهمة».

بركات.. المنقذ

في الظهور الأول له مع الاهلي هذا الموسم، أحرز عمرو بركات هدف الانقاذ للاهلي في شباك نصر حسين داي بقذيفة قوية، ما يؤكد انه مشروع لاعب قوي متعدد الامكانات والقدرات.. وبعد الهدف الجديد قال عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعادته بتأهل الفريق للدور نصف النهائي بالبطولة العربية أكبر من سعادته بتسجيل هدف الفوز على فريق نصر حسين داي الجزائري، في الدقائق الأخيرة من المباراة.



مؤكدا أنه سعيد للغاية بتتويج جهود جميع اللاعبين بتحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، لافتا إلى أنه كان متأكدا من الفوز على نصر حسين داي رغم التأخر بهدف.