مواجهتا نصف النهائي تقام يومي الأربعاء والخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية

القاهرة - سامي عبد الفتاح

دخلت بطولة الأندية العربية لكرة القدم في جولة الحسم والفصل والدور نصف النهائي، بعد ان اكتمل المربع الذهبي بصعود فريق الفتح الرباطي المغربي، بفارق الأهداف عن العهد اللبناني، ومن قبله صعد الفيصلي الأردني والترجي التونسي، والأهلي المصري «افضل ثان».

وتسحب اليوم الاثنين اللجنة المنظمة قرعة دور نصف النهائي الذي تقام مباراتاه يومي الاربعاء والخميس المقبلين بملعب برج العرب بالإسكندرية، وتعقبهما المباراة النهائية يوم السبت المقبل بنفس الملعب.

فوز معنوي للزمالك على النصر

حقق فريق الزمالك فوزا معنويا على النصر السعودي، بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالبطولة العربية.

أحرز هدفي الزمالك المدافعان حازم إمام ومحمود حمدي الونش في الدقيقتين 1 و37، بينما سجل للنصر ليوناردو بيريرا في الدقيقة 12.

وودع الفريقان منافسات البطولة، بعدما تم حسم الفرق الـ4 المتأهلة لنصف النهائي، وهي: «الترجي التونسي - الفيصلي الأردني - الفتح الرباطي - الأهلي المصري».

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد النصر عند نقطة واحدة في قاع المجموعة. بدأت المباراة سريعة من جانب الزمالك، وسجل حازم إمام الهدف الأول في الثانية 50 من بداية اللقاء، بعد تسديدة قوية سكنت شباك متعب شراحيلي، حارس مرمى النصر.واستمر الضغط الأبيض حتى الدقيقة 5 من عمر اللقاء، حيث توالت الهجمات عبر طرفي الملعب.

وأدرك البرازيلي ليوناردو بيريرا، لاعب النصر، هدف التعادل في الدقيقة 12، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية العليا اليسرى لمرمى أحمد الشناوي.

وسيطرت حالة من الارتباك على لاعبي الزمالك بعد هدف النصر، حيث أخطأ أحمد الشناوي في تمرير الكرة إلى أحد زملائه، ليجدها ليوناردو وينفرد بالمرمى، إلا أنه سددها فوق العارضة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح فريق النصر في الدقيقة 27، بعدما اصطدمت الكرة بيد أسامة إبراهيم، وفقا لرؤية الحكم، إلا أن الشناوي نجح في التصدي لتصويبة ليوناردو. ونجح محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، في إحراز الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 37، عبر رأسية متقنة.

واستمر الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى نهايته، فيما هدأت المباراة كثيرا في الشوط الثاني، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب خلال الدقائق الـ 10 الأولى.

قائد الزمالك: نستعد لكأس مصر

أعرب حازم إمام، قائد الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب النصر السعودي، بهدفين لهدف، وقال: إن الفوز يمثل دفعة معنوية، قبل مواجهة المصري بكأس مصر، مؤكدا أن فريق النصر مميز، ويعتمد بشكل كبير على اللعب من العمق.

غوميز ومستقبل النصر

أعرب ريكاردو غوميز، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن رضاه بما قدمه فريقه أمام الزمالك، مؤكد ان فريقه قدم افضل مستوى له في البطولة رغم الخسارة.

وأضاف: تفوقنا على الزمالك في الهجوم، وكان ينقصنا إنهاء الهجمات، كما أضعنا ضربة جزاء كانت كفيلة بفوزنا.

وواصل مدرب النصر: «لم يتم تجهيز الفريق جيدا للبطولة، ولم نتدرب كثيرا، مستوى الفريق سيتحسن قبل بداية الدوري، وأمامنا وقت كبير، والفريق مازال في بداية إعداده للموسم الجديد»

تعادل وتأهل

تعادل فريق الفتح الرباطي المغربي، مع نظيره العهد اللبناني، بهدف لكل منهما، بستاد الإسكندرية، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الثانية، ورفع الفتح، رصيده إلى 5 نقاط، ليخطف صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن العهد، ويكمل عقد المربع الذهبي للبطولة العربية، عن المجموعة الثانية.تقدم للفتح اللاعب سعد أيت الخرصة، في الدقيقة 45، وتعادل محمد حيدر، من ركلة جزاء، في الدقيقة 54 للعهد.

الركراكي: الفتح فريق جديد

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الفتح الرباطي المغربي، أنه دخل لقاء العهد اللبناني، ساعيا لتحقيق الفوز، مضيفا أنه يبني فريقا للمنافسة على الألقاب القارية في المستقبل.

وأعرب المدير الفني للفتح المغربي عقب اللقاء، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي البطولة العربية، بعد التعادل مع العهد اللبناني بهدف لكل منهما، مؤكدا أن ناديه يبني فريقا جديدا من الشباب، للمنافسة على البطولات القارية في الفترة القادمة.

وأضاف أن المباراة كانت قوية، وأنهم نجحوا في السيطرة على اللقاء منذ البداية، لافتا إلى أنهم تراجعوا بشكل غير مبرر في الشوط الثاني.

..وحجيج فخور بلاعبي العهد

وجه موسى حجيج، المدير الفني لفريق العهد اللبناني، الشكر للاعبيه على أدائهم أمام الفتح الرباطي المغربي، وعلى مستواهم بشكل عام طوال البطولة.

وأضاف أن «نظام البطولة العربية ظلمنا بشكل كبير، لم نصعد للدور الثاني رغم أن الفريق لم يتعرض لأي هزيمة».

ويقضي نظام البطولة العربية بصعود أول كل مجموعة فقط، إلى جانب أفضل ثاني في المجموعات الثلاث.