تلقت بطلة مصر للسباحة فريدة عثمان، تهنئة وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبدالعزيز على انجازها غير مصدقة عقب فوزها بالميدالية البرونزية، في سباق 50 متر فراشة، ببطولة العالم للسباحة في المجر، في أول انجاز للسباحات المصريات في تاريخ بطولات العالم.

وسجلت فريدة 25.39 ثانية، وهو رقم قياسي أفريقي، لتحتل المركز الثالث، بفارق ضئيل خلف الهولندية رانومي كروموفدجويو، صاحبة المركز الثاني والتي سجلت 25.38 ثانية، ونالت السويدية سارة شيوستروم، الميدالية الذهبية بزمن بلغ 24.60 ثانية. وكتبت فريدة (22 عاما)، في صفحتها على «فيسبوك»: «فعلتها.. هذه (الميدالية) من أجل مصر».

ورغم دهشتها من وصولها للمركز الثالث، بدا أن السباحة المصرية، التي تدرس في الولايات المتحدة، قد توقعت أن تحقق شيئا قبل السباق، بعدما كتبت مخاطبة متابعيها على «فيسبوك»: «سأسعد حقا بأن تتاح لكم الفرصة جميعا لمشاهدة هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لمصر».