الاحتمال الأول

الأهلي - الترجي

مواجهة مليئة بالذكريات، وتكررت 14 مرة من قبل عبر التاريخ، وبدأت منذ عام 1990 وحتى عام 2015. فاز الأهلي في 5 مناسبات، وتغلب الترجي 3 مرات، وتعادلا 6 مرات، وسجل الفريق الأحمر 14 هدفا، بينما أحرز أبناء باب سويقة 8 أهداف، ولم يلتق الفريقان من قبل في البطولة العربية.

الفيصلي - الفتح

لم يسبق أن تقابل الفيصلي مع الفتح على الإطلاق، ولعب الفيصلي 9 مباريات ضد أندية المغرب، فاز مرة وخسر في 3 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وواجه الفيصلي من أندية المغرب الوداد والرجاء بجانب أولمبيك خريبكة، بينما لم يلعب الفتح ضد فرق الأردن من قبل.

الاحتمال الثاني

الأهلي - الفتح

لم يسبق أن تقابل الأهلي مع الفتح المغربي، في أي مسابقة رسمية على الإطلاق، عربية أو افريقية.

وخاض الفتح 7 مباريات ضد الأندية المصرية، مع الزمالك وحرس الحدود والمقاولون، وفاز مرتين وخسر مرتين وتعادل في ثلاث مرات.

وسبق ان خاض الفتح 7 مباريات ضد الأندية المصرية، مع الزمالك وحرس الحدود والمقاولون، وفاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل 3 مرات.

ولعب الأهلي 25 مباراة، ضد فرق المغرب، وحقق الفوز في 11 مباراة، وخسر 7 مرات وتعادل أيضا 7 مرات، وواجه الأهلي 9 أندية مغربية هي الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، أولمبيك خريبكة، الدفاع الجديدي، المغرب التطواني، حسنية أغادير، الأولمبيك البيضاوي وكلاس كازابلانكا.

الفيصلي - الترجي

لم تجمع أي مواجهات سابقة بين الفيصلي والترجي في أي مسابقة رسمية. ولعب الفيصلي ضد الأندية التونسية 10 مرات من قبل، حيث واجه فرق الصفاقسي، الأفريقي، البنزرتي، النجم الساحلي ومستقبل المرسي، وفاز مرة وحيدة وخسر 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، ولعب الترجي ضد فريق أردني وحيد وهو الحسين إربد.

الاحتمال الثالث

الأهلي - الفيصلي

تبقى هذه المواجهة ثأرية، بعد أن خسر الأهلي مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات بالبطولة العربية، أمام الفيصلي بهدف نظيف.

وتقابل الفريقان 3 مرات فاز الأهلي مرتين وخسر مرة، الأولى فاز بها في نسخة البطولة العربية 1995 بهدف رضا عبد العال، والثانية في نسخة 1997، وحسمها برباعية دون رد، ثم فاز الفيصلي في النسخة الحالية بهدف يوسف الرواشدة.

الترجي - الفتح

لم يسبق أن تقابل الترجي مع الفتح في أي بطولة رسمية، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي. ولعب الترجي 20 مباراة ضد أندية المغرب، وهي الوداد، الرجاء، المغرب الفاسي، الرشاد البرنوطي، الجيش الملكي، وفاز الفريق التونسي 8 مرات، وخسر 3 مباريات، وتعادل 9 مرات.

وواجه الفتح فرق تونس 10 مرات، فاز 3 مباريات، وخسر 3 مرات، وتعادل في 4 مواجهات، ولعب أمام أندية الصفاقسي والنجم الساحلي والأفريقي والبنزرتي.