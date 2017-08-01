القاهرة - سامي عبد الفتاح

سحبت امس قرعة نصف نهائي بطولة الأندية العربية، واسفرت عن مواجهة الأهلي المصري أمام الفيصلي الأردني وتلعب يوم الأربعاء المقبل، فيما يواجه الترجي التونسي الفتح الرباطي المغربي يوم الخميس 3 أغسطس الجاري، علما أن المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 5 الشهر الجاري.



قدم فريقا الترجي التـونســـي والـهـــلال السعودي، أقوى مباريات دور المجموعات للبطولة العربية، في ختام هذا الدور، وكان بحق نهائيا مبكرا للبطولة، حيث شهدت المباراة خمسة أهداف مع أداء رفيع وقوي من الفريقين، بقيادة المدربين البنزرتي ورامون دياز، ولكن كان للترجي السبق دائما في التسجيل، والهلال يدرك التعادل، حتى حقق الفريق التونسي الفوز الثالث له والعلامة الكاملة في دور المجموعات، مثل الفيصلي، وبات المرشح القوي للمنافسة على اللقب العربي.



أحرز أهداف الترجي فريد الماطري وهيثم جويني وغيلان شعلالي، في الدقائق 46 و58 و73، بينما سجل هدفي الهلال عبدالرحمن اليامي وفهد الرشيدي في الدقيقتين 48 و60.



وكان الترجي قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية، بينما ودعها الهلال مبكرا.



بدأت المباراة سريعة من جانب الهلال، الذي حاول إحراز هدف مبكر، لكنها توقفت في الدقيقة 5، لعلاج الحكم الذي اصطدم بأحد اللاعبين.



وامتلك الهلال زمام الأمور في وسط الملعب، وتبادل لاعبوه الكرة بين أقدامهم.



وحاول غيلان شعلالي، لاعب الترجي، إحراز الهدف الأول لفريقه من خلال تسديدة قوية في الدقيقة 30، إلا أنها مرت بجوار القائم.



وأبى فريد الماطري، لاعب الترجي، أن ينتهي الشوط الأول دون أن يحرز هدف التقدم لفريقه في الوقت بدل الضائع من خلال ضربة رأسية.



وبدأ الشوط الثاني مثل سابقه بضغط من الهلال أيضا، حتى نجح عبدالرحمن اليامي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 48، بعد عرضية نايف كريري.



وألغى الحكم هدفا آخر لعبد الرحمن اليامي، في الدقيقة 50، بداعي التسلل.



وأحرز هيثم جويني، لاعب الترجي، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 58 من خلال ضربة ركنية، وصلت إلى اللاعب ليسددها داخل الشباك الهلالية.



ولم تمر لحظات حتى نجح فهد الرشيدي في التعادل مجددا للهلال، في الدقيقة 60، بعد مراوغة ناجحة انتهت بتسديدة داخل مرمى علي الجمل، حارس الترجي.



ومنح غيلان الشعلالي فريقه الأفضلية مجددا بالدقيقة 73، مسجلا الهدف الثالث للترجي، حيث سدد كرة مرتدة من العارضة في الشباك الهلالية.



وشهدت الدقيقة 89 إشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب هيثم جويني، ثم طرده بداعي التمثيل للحصول على ضربة جزاء، وفقا لقرار الحكم.



الفوز السوداني الوحيدوحقق المريخ السوداني الفوز الوحيد له في البطولة على حساب فريق نفط الوسط العراقي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.



أحرز هدفي المريخ محمد عبدالرحمن وكليتشي أوسونوا في الدقيقتين 22 و88، بينما سجل لنفط الوسط زياد أحمد في الدقيقة الأولى.



وتمكن زياد أحمد لاعب نفط الوسط من إحراز هدف مبكر في الدقيقة الأولى، بعد عرضية مؤيد العجان.



وواصل الفريق العراقي الضغط على منافسه السوداني، من خلال تسديدة صالح سدير في الدقيقة 8، وكاد محمد عبدالرحمن أن يحرز هدف التعادل للمريخ إلا أن دفاعات الفريق العراقي كانت له بالمرصاد.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق المريخ السوداني بعد تدخل من إياد خلف مع خالد طه ليحرز محمد عبدالرحمن التعادل لفريقه بالدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.



وبدأ الفريق السوداني البحث عن إحراز الهدف الثاني، حيث سدد خالد طه الكرة بشكل قوي تجاه المرمى في الدقيقة 26، إلا أن حارس نفط الوسط تصدى لها بنجاح.



وبدأ الشوط الثاني بشكل هادئ من الفريقين، وانحصر اللعب في نصف الملعب، وسط هجمات على استحياء من بطل السودان.



وحصل ياو كواسي مارسيال، لاعب المريخ، على بطاقة حمراء في الدقيقة 81 بعد ضربه من دون كرة لإياد خلف.



ونـجـح كليتـشــي أوسونوا، لاعب المريخ، في إحراز الهدف الثاني لفريقه قبل دقيقة من النهاية، ليخطف فوزا شرفيا لفريقه.



شمران غاضب من التحكيمعبر مدرب نفط الوسط العراقي، هاتف شمران، عن استيائه إزاء ما وصفها بالأخطاء التحكيمية، التي «ذبحت» فريقه خلال البطولة العربية للأندية.



وقال شمران عقب المباراة: «لا أعرف سبب تكرار أخطاء الحكام مع فريقنا، لماذا يُلغى هدف في كل مباراة لنفط الوسط بداعي التسلل؟ أخطأ الحكم المساعد أيضا في تقدير الحالة ليحتسبها تسللا ويفوت علينا فرصة لا تعوض».



اعترف الفرنسي دييجو جارزيتو، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، بهبوط مستوى فريقه في البطولة العربية.



وشدد جارزيتو عقب المباراة على أن الأزمات التي كانت تلاحق الفريق قبل انطلاق البطولة، ساهمت في التأثير على اللاعبين.



وأكمل: «أزمة تجميد نشاط الكرة في السودان من قبل وكذلك الأزمة المالية التي يمر بها النادي من ضمن العوامل التي أثرت على أداء الفريق».

حصاد دور المجموعات

وبانتهاء دور المجموعات في البطولة العربية، فقد ودعت البطولة أندية نصر حسين داي والوحدة (المجموعة الاولى) - الزمالك والعهد والنصر (المجموعة الثانية)، الهلال والمريخ والنفط (المجموعة الثالثة)، وتأهلت للدور نصف النهائي أندية الفيصلي والترجي بالعلامة الكاملة، الفتح الرباطي بفارق الأهداف عن العهد، والأهلي ببطاقة افضل الثواني.

سجلت البطولة العديد الأخطاء التحكيمية التي اثارت الجدل، منذ المباراة الافتتاحية للبطولة بين الأهلي والفيصلي، ابرزها في لقاء الزمالك والنصر السعودي، احتساب حكم المباراة ضربة جزاء على الفريق الأبيض، بداعي لمس أسامة إبراهيم للكرة بيده، إلا أن الإعادة التلفزيونية أثبتت غير ذلك، كما طرد هيثم جويني، لاعب الترجي، من مباراة فريقه مع الهلال السعودي، بعدما نال الإنذار الثاني بداعي التحايل من أجل الحصول على ضربة جزاء، وهو ما لم تثبته الإعادة أيضا.

٭ تضمنت الجولة الثالثة إحراز حازم إمام، لاعب الزمالك، أسرع هدف بالبطولة أمام النصر، بعد مرور 50 ثانية فقط من البداية، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، كما شهد لقاء الترجي والهلال أعلى نسبة تهديف في البطولة، حيث عرفت المباراة اهتزاز الشباك 5 مرات، بعدما انتهت بفوز الفريق التونسي 3- 2.

٭ يعد الوحدة الاماراتي الفريق الوحيد في البطولة الذي فشل في حصد أي نقطة خلال المواجهات الثلاث، مودعا البطولة من دون رصيد، بينما أحرز هدفا واحدا فقط.