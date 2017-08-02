أشاد نجم الكرة الإماراتية وأحد أساطيرها عدنان الطلياني باختيار النجم الدولي السابق يوسف سويد لرئاسة جمعية الرياضيين وهو اختيار صادف أهله ـ كما قال ـ مع وجود نجوم كبار في مجلس الإدارة أمثال وائل سليمان والحارس الدولي خالد الشمرى انه استمرار للعطاء الدائم والمخلص لمن وقع عليهم الاختيار في سبيل خدمة الرياضة بالكويت وخطوة طيبة وتكريم في طريق الاهتمام ورعاية اللاعبين القدامي والاستفادة من خبراتهم وخدماتهم في تطوير الرياضة وكما كانوا مميزين ونجوما في الملاعب سابقا ،لاشك انهم سيكتبون اسطرا وتاريخا من التميز في هذا المجال لخدمة كل الرياضيين والرياضة بشكل عام نتيجة معرفتهم وتراكم خبراتكم وعلاقاتكم داخليا وخارجيا ومعرفتكم بظروف الرياضيين وإمكانياتهم الاجتماعية والعلمية والفنية والرياضية وتاريخهم الرياضي.

وأشار الطلياني الى أن عليهم دورا كبيرا وبقية الأعضاء في تأهيل وترشيح الكوادر الرياضية للعمل في الاتحادات والمؤسسات الرياضية ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب وليكون للرياضيين دورهم في التطوير والارتقاء بألعابهم التي ضحوا من اجلها، مشيرا إلى أن الكرة الكويتية كانت مثلا أعلى للكرة الخليجية ومن خلال نجومها الكبار أحببنا كره القدم فمن ينسى فتحي كميل وجاسم يعقوب والعنبري وفيصل الدخيل وأجيال يوسف سويد ووائل سليمان، ولاشك أن هذا الاهتمام من قبل الدول الخليجية بالرياضة والرياضيين وإنشاء جمعيات خاصة بهم تأكيد على أهمية دور الشباب في خدمة وطنه ورفع شأنه.