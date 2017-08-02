القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

دخلت بطولة الأندية العربية، مرحلة المصادمات الكبرى، وأحلام الفوز باللقب، والدائرة الكبرى والتي يسيل لها لعاب المسؤولين في الأندية الـ 4، التي تأهلت الى الدور نصف النهائي، الذي ينطلق اليوم بمباراة واحدة، تجمع بين الاهلي بكامل نجومه وضغط جماهيره مع الفيصلي الاردني، أقوى فرق دور المجموعات، وغدا سيكون اللقاء الثاني بين الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي، ليتأهل الفائزان الى المباراة النهائية يوم السبت المقبل، ليتم معها التتويج لصاحب النصيب.. واستقرت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية، على اللجوء إلى الوقت الإضافي، حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفرق المتأهلة للمربع الذهبي.

وفي حالة استمرار الوقت الإضافي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية لحسم الفريق الذي يتأهل للنهائي.

الأهلي والفيصلي.. لقاء الثأر

الليلة في التاسعة مساء، بتوقيت الكويت، سيكون اللقاء الاول بين الأهلي والفيصلي، في مواجهة ثأرية للأهلي الذي تعثر أمام الفيصلي في المباراة الافتتاحية والتي غاب عنها المدير الفني حسام البدري وأفضل لاعبي الفريق، وكان فوز الفيصلي بهدية من مدافع الأهلي محمد نجيب.

ولأهمية المباراة واللقب العربي بين الفريقين البطلين في مصر والأردن، فقد استدعى البدري القوة الضاربة من اللاعبين الأساسيين، بعد حصولهم على راحة عقب نهاية الدوري، ليكمل الأهلي قائمة 30 لاعبا، وتضم القائمة «شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل وعمرو رضوان لحراسة المرمى، ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي وصبري رحيل وحسين السيد والتونسي علي معلول للدفاع، وحسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد وميدو جابر للوسط، والنيجيري أجاي والمغربي وليد أزارو وعمرو جمال وعماد متعب للهجوم».

ولكن الاهلي يواجه مشكلة حقيقية في خط الدفاع، بعد أن تأكد غياب سعد سمير عن اللقاء لاستمرار شكواه من آلام العضلة الأمامية وفيما تبدو فرص محمد نجيب المدافع الآخر ضعيفة أيضا في شغل مركز قلب الدفاع في ظل إصابته بشد في العضلة الضامة، ودخل اللاعب في سباق مع الزمن للحاق بالمباراة ولكن غيابه عن التدريبات يؤكد أن مشاركته محل شك كبير.

ويملك الأهلي مدافعا واحدا قبل لقاء الفيصلي وهو رامي ربيعة، وقد يضطر حسام البدري المدير الفني للحلول البديلة مثل إشراك محمد هاني أو أحمد فتحي في مركز قلب الدفاع.

ويسعى فريق الفيصلي الأردني، إلى رد الدين كاملا للأهلي في مباراة الليلة، حيث تواجها من قبل في 3 مباريات، ففاز الأهلي في مرتين والفيصلي في مرة واحدة.

وتشكل البطولة فرصة ثمينة للفيصلي، لمعادلة رصيد الأهلي في عدد مرات الفوز في المواجهات المباشرة بينهما.