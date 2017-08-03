بيروت - ناجي شربل

تنطلق غدا الجمعة أولى المسابقات التنشيطية الممهدة للموسم الكروي الجديد، مسابقة كأس النخبة العشرين (ألغيت نسختين من المسابقة في 2005 و2006)، بمشاركة ستة فرق قسمت مجموعتين كالآتي:

- المجموعة الأولى: العهد (بطل الدوري) والسلام زغرتا والصفاء.

- المجموعة الثانية: الأنصار (بطل مسابقة الكأس) والنجمة والنبي شيت.

وتشهد المرحلة الأولى من المسابقة مباراتي قمة بين العهد والسلام زغرتا الوصيف، والأنصار والنجمة. واستبعد ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية عن المسابقة، وتوزعت مبارياتها بين ملاعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس وأمين عبدالنور البلدي في بحمدون والعهد على طريق المطار.

وارتفعت أصوات انتقدت فتح ملعب المدينة الرياضية أمام معسكر للمشاركين في دورة خاصة بأكاديمية كروية، في مقابل إقفاله أمام مباراة جماهيرية تحمل اسم دربي بيروت والكرة اللبنانية بين الأنصار والنجمة.

وستشكل المسابقة مناسبة للفرق لاختبار لاعبيها الأجانب الجدد، واللبنانيين الذين التحقوا بصفوفها. وتعتبر فرق العهد والنجمة والأنصار الأكثر استعدادا وتعزيزا للموسم الجديد، وهي وضعت نصب أعينها التنافس على اللقب.

في حين يتطلع السلام زغرتا الوصيف في الموسم الماضي الى تحضير توليفة جديدة بين مغادرة لاعبين شاركوا معه الموسم الماضي بالاعارة مثل حسن القاضي من النجمة.

وفي سياق متصل، توزع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم المنتخبة حديثا الوظائف، فاحتفظ ريمون سمعان بمركز النائب الأول للرئيس، وم.احمد قمر الدين بمركز النائب الثاني.

وأقرت اللجنة التنفيذية استيفاء رسوم على عقود اللاعبين المحترفين، بواقع 10% على اللاعب الأجنبي و5% على اللاعب اللبناني، من أصول قيمة العقود المسجلة في الاتحاد.