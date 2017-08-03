القاهرة - سامي عبدالفتاح

أوشكت بطولة الأندية العربية لكرة القدم، المقامة في القاهرة والإسكندرية، ان تسدل ستار الختام، بتتويج البطل يوم الأحد المقبل، ومن ثم الإعلان عن البلد المضيف للنسخة القادمة، وموعدها الجديد، وسط ان أنباء قوية ان مصر ستكون البلد المضيف للبطولة القادمة بعد النجاح الذي تحقق للبطولة الحالية وخاصة من ناحية الحضور الجماهيري، والاهتمام الاعلامي، وإشادات جميع الوفود المشاركة، من حيث الإقامة والتنقلات والطقس المناسب.

وكشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، ان رئيس الاتحاد هاني ابو ريدة أبدى بالفعل رغبة مصر لاستضافة البطولة القادمة، بدعم نجاح البطولة الحالية.

وأكد المصدر نفسه ان الاتحاد العربي سيعلن قراره عقب انتهاء البطولة الحالية وتتويج البطل، يوم الأحد المقبل.

ويستضيف اليوم ستاد الاسكندرية المباراة الثانية من الدور نصف النهائي، والتي تجمع بين الترجي التونسي، والفتح الرباطي المغربي، في ديربي مغاربي، حيث يتأهل الفائز مباشرة الى المباراة النهائية.

وعن مواجهة اليوم، أكد مدافع الترجي، شمس الدين الذوادي، أن فريقه عاقد العزم على بلوغ نهائي البطولة العربية للأندية، والمراهنة على اللقب، مضيفا: «مباراتنا أمام الفتح الرباطي المغربي لن تكون سهلة، لكن بحول الله ستكون الكلمة الأخيرة لنا خصوصا إذا كنا جاهزين كما يجب لهذه المواجهة».

وتابع: «الاستنتاجات التي خرجنا بها هو أن الخصم يملك لاعبين متميزين خصوصا في الهجوم، كما أن نقطة قوة هذا الفريق تكمن في هجماته المرتدة والتي سجل بواسطتها 3 أهداف في مباراته ضد النصر السعودي».

وقال وليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي، إن فريقه هدفه التأهل لنهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم رغم صعوبة مواجهة الترجي التونسي، الذي يقوده مدرب كبير هو فوزي البنزرتي.

وانتزع الفتح، آخر بطاقات التأهل لنصف النهائي بعدما احتفظ بصدارة المجموعة الثانيــة برصيد 5 نقـاط بفارق الأهداف عن منافسه العهد اللبناني.