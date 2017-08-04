استقر المدير الفني المؤقت للزمالك، طارق يحيى، على عودة القوة الضاربة للفريق بشكل كامل في مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

طارق يحيى سيحشد أسلحته كاملة في معسكر برج العرب، المقرر انطلاقه غدا، حيث سيضم إلى القائمة شيكابالا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة النصر الأخيرة في البطولة العربية بجانب عودة طارق حامد للتشكيل الأساسي في مواجهة المصري بعد تعافيه من الإعياء الذي لحق به في معسكر المصري بسبب انخفاض معدل ضغط الدم، وشارك اللاعب بشكل طبيعي في التدريب الجماعي.

ويدخل الفريق غدا معسكرا مغلقا استعدادا في برج العرب استعدادا للمباراة، وسط شكوك حول حالة أيمن حفني لان يحيى لا يرغب في المجازفة به إلا إذا كان قد تعافى بنسبة 100%.