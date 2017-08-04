اشتعلت أزمة رحيل المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إيهاب جلال، بعد أن اعتذر لرئيس النادى عن عدم الاستمرار في منصبه، اعتراضا على العديد من الأمور الخاصة بالتعاقدات الجديدة والتي تسببت في تفريغ الفريق، من أهم عناصره، دون استعواضها بصفقات مناسبة.

وأكد حمد إبراهيم، المدرب العام للمقاصة، أن جلال أمهل الإدارة منذ فترة لحسم التعاقدات الجديدة، قبل بداية الإعداد.

وأضاف: «فوجئنا بأن هشام محمد انتقل للأهلي وسط تأكيدات بإعارة ميدو جابر والغاني جون أنطوي للمقاصة، ولكن للأسف لم ينضم ميدو وأنطوي بشكل رسمي».

وأشار إلى أن هناك أمورا إدارية تمثل أزمة بالنسبة لهم، قبل الإعداد للموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركة الفريق بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة.



واقترب مؤمن سليمان من تولي منصب المدير الفني لمصر المقاصة، خلفا لجلال.