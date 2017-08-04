القاهرة - سامي عبد الفتاح

من نفس الجحر، تلقى الأهلي المصري اللدغة الثانية من الفيصلي الاردني في بطولة الاندية العربية لكرة القدم، ولكن اللدغة هذه المرة كانت موجعة جدا لجماهيره ولاعبيه والجهاز الفني، لأنها تسببت في اقصاء بطل مصر من البطولة العربية، في وقت يستعد لجولة مهمة في بطولة كأس مصر والبطولة الافريقية، بينما أكد الفيصلي انه فريق كبير، وذو امكانات كبيرة، بعد هذا الفوز المزدوج على الأهلي.

وتأهل الفيصلي لنهائي البطولة العربية للأندية، بعد فوزه على الأهلي (2-1)، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بنصف نهائي المسابقة.

خسارة الأهلي، أكدت مجددا ان الأهلي يعاني من مشاكل خطيرة في خط الدفاع، الذي كان سببا في الخسارتين الاولى والثانية.

سجل ثنائية الفيصلي، السنغالي دومينيك مندي، وأحمد فتحي لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه (26، 38)، فيما سجل هدف الأهلي الوحيد المغربي وليد أزارو (90+8).

ولم يجد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي سوى شماعة التحكيم، ليعلق عليها اسباب الخسارة والإقصاء، كما عبر عن حزنه الشديد للخروج من البطولة العربية.

وقال إن الموريتاني علي لمغيفري ارتكب خطأ فادحا من خلال عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لصالح الفريق الأحمر، موضحا أن الحكم لم يكن قادرا على إدارة لقاء نصف النهائي في بطولة مهمة، كما اشار مساعده لإلغاء هدف صحيح بداعي التسلل.

وأشار إلى أن ما حدث هو شيء وارد في كرة القدم، والهزيمة أمر طبيعي في ظل حالة سوء التوفيق، قائلا «أهدرنا فرصا بالجملة مع الأخذ في الاعتبار سوء مستوى الحكم الذي أدار اللقاء».

وبناء على شكوى الأهلي فقد تم بالفعل إبعاد مساعد الحكم، البحريني نافع شريف لتواضع مستواه.

وشهدت المواجهة أجواء شديدة العصبية بين لاعبي الفريقين، خاصة بعد هدف الفيصلي الأول، وحدثت بالفعل احتكاكات بالقول والفعل أكثر من مرة خلال المباراة.

نيبوشا لا ينفي مفاوضات الزمالك

في غضون ذلك، أعرب المدير الفني لفريق الفيصلي، المونتينيغري نيبوشا، عن شعوره بالسعادة العارمة بالفوز على الأهلي للمرة الثانية، وقال: «أثبتنا أننا لم نفز في دور المجموعات بالحظ أو بسبب غياب نجوم لاعبي الأهلي، هدفنا الفوز بالبطولة، ونسعى لذلك منذ اليوم الأول».

ورفض نيبوشا التعليق على أنباء تفاوضه لتدريب الزمالك المصري، الا انه لم ينف هذه الشائعات، مكتفيا بالقول: انا مدرب الفيصلي وامامنا بطولة نسعى للفوز بها.

وفتح قائد الفيصلي بهاء عبدالرحمن النار على لاعبي الأهلي، وقال: إن لاعبي الأهلي تعاملوا بغرور وتعال على الكرة ودخلوا في مشادات بلا مبرر مع لاعبي الفيصلي.

وأضاف: فزنا على الأهلي مرتين وجاهزون للفوز عليه مرة ثالثة ورابعة، ليس مقبولا بأن يتعامل معنا لاعبو الفريق المصري بهذا الغرور، فقد أثبتنا تفوقنا في الملعب.