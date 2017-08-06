القاهرة- سامي عبد الفتاح

يلتقي الفيصلي الأردني نظيره الترجي التونسي اليوم في المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية لكرة القدم، والتي تجمعهما في مدينة الإسكندرية. ويحضر الليلة وزير الشباب والرياضة م. خالد عبدالعزيز المباراة، بصحبة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، سمو الأمير تركي بن خالد ورئيس الاتحاد المصري هاني ابوريدة واعضاء الاتحادين العربي والمصري، وممثلي الوفود التي شاركت في البطولة.

وأكد عبدالعزيز انه سيقام حفل كبير في المباراة النهائية للبطولة العربية، لمناسبتين، الأولى لختام البطولة العربية، والثانية لاحتفال مصر بالعيد الثاني لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وستكون المواجهة في الملعب بين الترجي بقيادة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، والفيصلي بقيادة المدرب المونتنغري نيبوشا، الذي صنف بأنه الأفضل في هذه البطولة بعد ان فاز على الاهلى مرتين.

ويسعى الفيصلي، إلى التتويج بأول لقب عربي في مسيرته الكروية، ويتمسك بالأمل، لتحقيق إنجازه العربي الأول، بعدما نجح في أن يتوج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي مرتين عامي 2005 و2006، وحل في عام 2007 وصيفا للبطولة ذاتها.

وتوج الفيصلي وصيفا لبطولة الأندية العربية عام 1996، ووصيفا لدوري أبطال العرب 2007، ووصيفا لكأس النخبة العربية عام 2000، فيما حل ثالثا في كأس النخبة العربية عام 1997.

وبناء على ما قدمه الفيصلي في لقاءاته الأربعة الماضية، فإن حظوظه في التتويج بأول لقب عربي تبدو متاحة في حال واصل تقديم أدائه المميز المصحوب بانضباط تكتيكي عال وتركيز ذهني وقراءة مميزة من مديره الفني نيبوشا.

الترجي يطمح للقب الثاني

فيما يسعى الترجي للقب العربي الثاني، حيث سبق له الفوز ببطولة عام 2009، وقد حقق الفريق بقيادة البنزرتي، أداء جيدا في البطولة الحالية، ولديه طوحات كبيرة في تكرار الانجاز.