٭ أعاد العين الاماراتي تسجيل البرازيلي داينفريس دوغلاس في قائمته بديلا للكولومبي دانيلو اسبريا ليكمل عقد اجانبه قبل مواجهة الهلال السعودي في 21 الشهر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال آسيا.

٭ اقترب فريق الجيش من الحفاظ على لقبه بابتعاده بالصدارة بفارق 7 نقاط قبل 4 مراحل من النهاية بفوزه على جاره المجد 2-1 في العاصمة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة سورية.

٭ توّج نادي شباب رفح الغزي بطلا لمسابقة كأس فلسطين لكرة القدم اثر تعادله السلبي مع اهلي الخليل على ملعب الاخير في الضفة الغربية في اياب الدور النهائي بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدفين نظيفين لصالحه، وذلك رغم تعرضه لمعوقات اثناء قدوم بعثته من غزة الى الضفة الغربية.

٭ يسعى القوة الجوية إلى حسم لقب الموسم قبل انتهائه بمرحلة واحدة عندما يلتقي الكرخ اليوم في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة العراق.