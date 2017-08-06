القاهرة- سامي عبدالفتاح

هاجم رئيس النادي الأهلي م.محمود طاهر، اللائحة الاسترشادية التي صدرت مؤخرا، من اللجنة الأولمبية المصرية، وفق مواد قانون الرياضة الجديد.

وقال في مؤتمر صحافي امس في النادي الأهلي، ان هذه اللائحة تعتبر «تفصيل» لحساب اللجنة الأولمبية المصرية، وان الحركة الرياضية انتقلت من سيطرة وزارة الرياضة الى هيمنة اللجنة الأولمبية.

وقال طاهر: تضمنت حقا غريباً، للجنة الأولمبية بتغيير أي بند باللائحة، حال اعتمادها من قبل أعضاء النادي كما نفى طاهر ان تكون اللائحة الجديدة متضمنة لبند الـ 8 سنوات، ردا على الشائعات التي رددت ان طاهر يمهد لإبعاد محمود الخطيب عن منافسته على رئاسة الأهلي.

وتابع طاهر: «لقد تم وضع قانون الرياضة دون أخذ رأي الاتحادات والأندية، ومن غير المقبول وضع لائحة دون مشاركة الأهلي وفرضها لائحة إجبارية».

ومن المقرر ان يقدم مجلس إدارة الأهلي لائحته المقترحة للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المقرر عقده نهاية الشهر الجاري على مدار يومين بحضور 12500 عضو من أصل 75 ألف عضو، وان تتم الموافقة على اللائحة الجديدة بنسبة ثلثي الأعضاء، وألا تعتبر اللائحة الاسترشادية واجبة النفاذ.