يحيى أنهى استعدادات فريقه في ظروف معنوية هي الأسوأ على الإطلاق

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ودعت بالأمس الملاعب المصرية بطولة الاندية العربية لكرة القدم، لتستعد مباشرة لبطولة أخرى محلية، هي كأس مصر، والتي وصلت الى الدور نصف النهائي، بمشاركة اندية الاهلي والزمالك والمصري وسموحة، حيث يقام هذا الدور على يومين، ويبدأ غدا بلقاء الزمالك مع المصري، وبعد غد يلتقي الاهلي مع سموحة، وقرر اتحاد الكرة اقامة المباراتين بدون حضور جماهيري، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ويتأهل الفائزان الى المباراة النهائية والتتويج بكأس مصر، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

ودخلت الاندية الاربعة في الفصل الأخير لاستعداداتها للمباراتين، حيث يحمل كل منهم امالا كبيرة في اللقب، مع اختلاف الاسباب، الاهلي بقيادة البدري يريد الثنائية، والزمالك بقيادة طارق يحيى يريد شيئا يرضي جماهيره الغاضبة، والمصري بقيادة حسام حسن يحلم بلقبه الأول كمدرب، اما سموحة بقيادة فرانز شتراكا، فيريد ارضاء رئيس ناديه فرج عامر الذي اعتاد اقالة المدربين.

كما ان الفريق الفائز بكأس مصر، سيمثل الكرة المصرية في البطولة الكونفدرالية الافريقية المقبلة.

الزمالك بقيادة طارق يحيى، بعد اقالة المدرب البرتغالي ايناسيو، انهى استعدادات فريقه في ظروف معنوية هي الأسوأ على الاطلاق، لذلك كان تركيزه في الفترة الاخيرة على رفع معدل الروح المعنوية لدى لاعبيه وتحميل ايناسيو مسؤولية انهيار الفريق.

وطلب يحيى من لاعبيه امتصاص حماس لاعبي المصري وعدم مبادلتهم الاندفاع الهجومي، خاصة أن الخبرات هي التي تحسم هذه المباراة.

وفي المقابل يرفض حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي الاستهانة بالزمالك رغم الأزمة التي يمر بها الفريق، وقال: «المباراة صعبة جدا أمام فريق قوي وخطير وسيلعب بروح قتالية»، إذ تمثل الكأس المحلية فرصته الأخيرة لإنهاء الموسم بلقب كبير.

استعدادات الأهلي وسموحة

وفي الاهلي فليس خافيا ان خروج الاهلي من البطولة العربية ترك اثارا سيئة على الفريق، رغم انه بطل الدوري، كما ان مستوى معظم النجوم متراجع بشكل كبير، ولكن نظرا لأهمية المباراة واللقب، فقد عاد للتدريبات الثنائي حسام غالي ومؤمن زكريا، لتتأكد جاهزيتهما لخوض لقاء سموحة، بعد غد.

وعانى غالي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، أبعدته عن لقاء الفيصلي الأردني، يوم الأربعاء الماضي في البطولة العربية، وعاد مؤمن، بعد أن غاب عن المران بسبب آلام في المعدة، كم عاد الزهير الايمن احمد فتحي الذي حصل على راحة خاصة.



أما سموحة الذي اسند المهمة للمدرب شتراكا، فيهتم بالمباراة بشكل مختلف، حيث أرسل مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، خطابا رسميا إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يطلب فيه عدم الاستعانة بحكمين معينين في مواجهتي الأهلي.