القاهرة - سامي عبد الفتاح

كشفت مصادر في النادي الاهلي ان المدير الفني حسام البدري يستهدف بشكل كبير التعاقد مع المدافع السوري احمد صالح، لتعويض رحيل أحمد حجازي الي الدوري الانجليزي، ولسد الثغرة الكبيرة في خط الدفاع، بعد رحيل حجازي، والتي كانت سببا في خروج الاهلي من البطولة العربية.

ويلعب مدافع منتخب سورية أحمد الصالح حاليا في نادي هيان جيان يي الصيني.

يذكر ان لوائح اتحاد الكرة المصري تسمح بوجود لاعب سوري وآخر فلسطيني في كل فريق من فرق الدوري الممتاز، واعتبارهما مصريين وليسا اجنبيين.

ويملك أحمد الصالح مشوارا طويلا في الملاعب بعد أن دافع عن ألوان الجيش والشرطة في سورية، ورحل إلى العربي الكويتي ثم الشرطة العراقي والمحرق البحريني، ثم عاد للعربي قبل رحيله للدوري الصيني.

فيما نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ما يتردد عن تفاوض ناديه مع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي.