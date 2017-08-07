القاهرة - سامي عبدالفتاح

أكد المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري، محمد الماشطة، أن اللوائح الخاصة بالقانون الجديد للرياضة، تمنع من وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز حل الاتحاد.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارا برفض استشكالي رئيس اتحاد الكرة، هاني أبوريدة، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة، الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة.

وأضاف الماشطة أن قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧، يمنع من تدخل المحاكم في النزاعات الرياضية.

وأوضح المستشار القانوني للجبلاية أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تمنع أيضا تدخل المحاكم المدنية، في شؤون الرياضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة من قبل، بناء على الدعوى المقدمة من عمر هريدي، وماجدة الهلباوي، بعدما خسرا سباق العضوية في الانتخابات الأخيرة للاتحاد.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري عصام عبدالفتاح، إن قوانين الاتحاد الدولي «فيفا»، تمنع حل مجلس الإدارة المنتخب.

وأضاف عبد الفتاح أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على عدم تدخل المحاكم في شؤون الرياضة، لافتا إلى أن ذلك يحمي المجلس من الحل.

وتابع: «اتحاد الكرة سيتسلح بقانون الرياضة الجديد، الذي يمنع اللجوء أيضا للمحاكم القضائية في النزاعات الرياضية».

وفي الجانب الآخر، أكدت ماجدة الهلباوي، صاحبة دعوى حل اتحاد الكرة المصري أن قانون الرياضة الجديد لا يمنع تنفيذ حل مجلس الإدارة، برئاسة هاني أبوريدة.

وأوضحت الهلباوي أن الحكم صدر في ظل العمل بالقانون القديم، لافتة إلى أن ذلك يجعل وزير الرياضة خالد عبدالعزيز، مجبرا على اتخاذ القرار الخاص بتنفيذ الحكم.