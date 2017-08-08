القاهرة - سامي عبدالفتاح

توج الترجي التونسي بالبطولة العربية للأندية في نسختها الأولى ونظامها الجديد، إثر فوزه على الفيصلي الأردني 3-2 بعد التمديد في المباراة النهائية أول من أمس على ملعب الاسكندرية.

سجل ثلاثية الترجي سعد بقير (46 و52) وشمس الدين الزوادي (102)، وللفيصلي اكرم الزوي (74) وخليل بن عطية (88).



يعد تتويج الترجي بلقب البطولة هو الثالث في تاريخه بعد أن فاز بالكأس عامي 1993، 2009، في حين فشل الفيصلي في تحقيق لقبه الأول.

الزمالك يواجه المصري في نصف نهائي الكأس اليوم

من جهة اخرى، يدخل فريق الزمالك في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، بقيادة طارق يحيى، في اختبار قوي وصعب للاعبي الفريق ولمديرهم الفني الجديد، امام المصري المتحمس بقيادة حسام حسن، في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين، وهي مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، التي لا بد ان تقدم فائزا، ليلعب المباراة النهائية على اللقب، يوم 15 اغسطس مع الفائز غدا من الاهلي وسموحة.

ومباراة الليلة، فيها كل عناصر القوة والطموح والندية، حيث انها تجمع بين ثالث ورابع الدوري المصري، الزمالك انهى مسابقة الدوري في الترتيب الثالث، برصيد 66 نقطة، ويليه المصري في الترتيب الرابع برصيد 62 نقطة، ولكل من المدربين يحيى وحسام الرغبة القوية في الفوز والوصول الى النهائي.



ويأمل طارق يحيى في تقوية موقفه مديرا فنيا للزمالك بعد اقالة ايناسيو، وقبل قدوم أي أجنبي آخر، ومن بين المرشحين السويدي العجوز اريكسون.

غالي يعود للنصر السعودي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال قائد فريق الاهلى حسام غالي (36 عاما) ان غالي اقترب بالفعل من الانضمام الى نادي النصر السعودى الذي شارك مؤخرا في البطولة العربية وانه تم الاتفاق على الكثير من النقاط ليتم الإعلان عن الصفقة، استعدادا لطرح الأمر على ادارة النادى الاهلى، التي لم تعلق على هذه التصريحات.



وسبق لغالي اللعب للنصر عام 2009، لمدة موسم واحد.