حرص رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن خالد، على ان يضفي شكلا جميلا على ختام بطولة الاندية العربية باستاد الاسكندرية، بعد الاحداث المؤسفة التي شهدها النهائي باعتداء لاعبي واداريي وبعض جماهير الفيصلي الاردنى على حكم المباراة ابراهيم نور الدين والاشتباك معه باليد رغم الحماية الامنية.



وقال الأمير تركي بن خالد ان البطولة حققت نجاحا كبيرا على جميع المستويات، ووجه الشكر لمصر لاستضافتها البطولة، مؤكدا أن 5 دول طلبت استضافة النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية.



وأبدى الأمير تركي سعادته البالغة بنجاح البطولة قائلا: «مصر وفرت بنية رياضية ممتازة ساهمت في نجاح المسابقة، ونسعى لأن تكون البطولات المقبلة على نفس المستوى من النجاح».