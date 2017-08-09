القاهرة - سامي عبد الفتاح

يقف الاهلي على ابواب اللقب الثاني له هذا الموسم، بعدما توج ببطولة الدوري، عندما يواجه سموحة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت الكويت، في لقاء الحسم بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، وعلى المسافة نفسها، يحلم سموحة في لقبه الاول منذ صعوده الى مصاف الكبار ودوري الأضواء.

ويلتقي الفريقان في مباراة تحديد الطرف الآخر للمباراة النهائية التي ستقام يوم 15 الشهر الجاري، أمام الفائز من مباراة الأمس بين الزمالك والمصري.

وأعلن المدير الفني لفريق الأهلي، حسام البدري، قائمة تضم 23 لاعبا، استعدادا لخوض المباراة، وضمت القائمة 23 لاعبا هم: «شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، وباسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، عبدالله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، جونيور أجاي، عمرو جمال، وعماد متعب».

ويغيب عن القائمة الثلاثي المنضم حديثا هشام محمد وإسلام محارب والمغربي وليد أزارو، لعدم فتح باب القيد المحلي، بجانب أحمد فتحي للإيقاف ومروان محسن وسعد سمير للإصابة.

وعقد البدري اجتماعا مع لاعبيه طالبهم خلاله بتقديم أقصى ما لديهم لمصالحة الجماهير، بعد الفشل الكبير في البطولة العربية.

واختار التشيكي فرانز ستراكا المدير الفني لسموحة ١٧ لاعبا للدخول في معسكر مغلق قبل المواجهة، وضمت القائمة اللاعبين: محمد ابو جبل، احمد يحيى، رجب بكار، محمود عزت، السيد فريد، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد حمص، محمود عبدالعزيز، احمد مانغا، محمد يسري، عمرو المنوفي، احمد لالا، بانو دياوارا، باتريك مالو، حسام حسن واحمد رؤوف.

وقام ستراكا خلال الفترة الماضية بالتركيز على الجمل الدفاعية والهجومية التي ينوي تطبيقها في المباراة لمفاجأة الأهلي.

وأعرب عن رضاه عن مستوى اللاعبين وأكد ان الجميع مستواه متميز ولدينا الطموح في المنافسة على الكأس.

غالي وبطولة الوداع

ويبدو ان بطولة كأس مصر، ستكون هي بطولة الوداع لقائد الاهلي حسام غالي الذي اقترب بشدة من الانتقال للنصر السعودي في الموسم الجديد.

وبدأ غالي، ضغوطا مكثفة من أجل إقناع رئيس الأهلي، محمود طاهر، بقبول العرض السعودي للتعاقد معه والتخلي عن خدماته بعد تلقيه عرضا ضخما من النصر، خاصة بعدما علقت ادارة الاهلي توثيق عقده الجديد، هو وعماد متعب الى وقت لاحق، مما يمنح غالي فرصة الانتقال حرا، وتردد ان العائد سيكون 800 ألف دولار لموسم واحد.

يذكر أن غالي، صاحب الـ 36 عاما سبق له اللعب في صفوف النصر موسم «2009 - 2010».