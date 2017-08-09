أشاد الحارس الدولي السعودي السابق محمد الدعيع بفكرة انشاء جمعية الرياضيين في الكويت ووصفها بالرائدة.

واعتبر الدعيع ان الفكرة تهتم بشؤون اللاعبين ومنهم المعتزلون الذين قدموا للرياضة الكويتية الشيء الكثير.

وقال: «لابد أن تجد الدعم الكبير حتى تقوم بدورها الذي أنشئت من أجله وخصوصا أن من يترأسها يوسف سويد أحد نجوم العصر الذهبي ومن المواهب التي أبدعت في المستطيل الأخضر وهو قريب من المشاكل التي يمر فيها اللاعبون، اضافة الى زميليه وائل سليمان والحارس الدولي خالد الشمري».

وأضاف: «وعلى هامش هذه الفكرة الرائدة لابد ان نتذكر الازرق الذي افتقدناه كثيرا في السنوات الأخيرة وأتمنى عودته من جديد للساحة الرياضية في البطولات الخارجية».

وحول الرياضة السعودية، قال الدعيع: «لله الحمد والمنة أن الرياضة تجد دعما غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد محمد بن سلمان وهي في أوج مجدها من خلال دوري جميل الأفضل آسيويا ومنتخب بدأ يستعيد أمجاده الكروية».

وحول اتجاهه للتحليل الرياضي التلفزيوني، قال الدعيع: «وجدت نفسي فيه وأحببته وأتمنى أن أوفق مع قناة mbc pro sports التي تحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي».