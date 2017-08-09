قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، إقامة الجمعية العمومية الطارئة يومي 25 و26 الجاري بفرعي الجزيرة ومدينة نصر لمناقشة لائحة النظام الأساسي، وليس على يوم واحد، كما هو مقرر لكل الأندية.

وكانت المؤشرات تتجه نحو تراجع المجلس وإقامة عموميته على يوم واحد بناء على طلب اللجنة الأوليمبية المصرية، إلا أنه أصر على قراره بإقامتها على يومين وبفرعين مختلفين، أملا في حضور 12.500 عضو لاعتماد لائحة النظام الأساسي ومن ثم عدم العمل باللائحة الاسترشادية.

وفى تعليق فوري على قرار مجلس إدارة الأهلي، قال وزير الشباب والرياضة م.خالد عبدالعزيز إن إقامة الجمعية العمومية على يومين ستجعلها غير قانونية، وكأنها لم تكن وسيتم اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة للنادي الأهلي، لأن هذه المخالفة منصوص عليها في القانون الجديد بعدم مخالفة قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية.