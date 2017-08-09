تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب اعتذار من نظيره الأردني وجه فيه الشكر إلى مصر على التنظيم المثالي الذي شهدته البطولة العربية التي اختتم فعالياتها، بتتويج الترجي التونسي باللقب عقب فوزه على الفيصلي الأردني.

وأكد الخطاب «أن الأحداث الخارجة عن النص التي أعقبت المباراة النهائية للبطولة العربية وتداعياتها لا تمت بصلة للأخلاق والعادات الأصيلة التي نتباهى ونفخر بها، وأن الاتحاد الأردني يأسف لهذه الأحداث الفردية ويؤكد على تواصله مع الاتحاد العربي واستنادا إلى العلاقات التشاركية الهادفة إلى خدمة اللعبة في الوطن العربي، للوقوف على كل التفاصيل والتداعيات التي حدثت عقب نهاية المباراة، وهي تصرفات مرفوضة وغير مقبولة مهما كانت المبررات».