القاهرة - سامي عبد الفتاح

في 6 دقائق، جرد فريق المصري بقيادة العميد حسام حسن، فريق الزمالك بقيادة طارق يحيى، من لقب كأس مصر، الذي كان بحوزة الزمالك خلال السنوات الأربع الماضية، بعد فوز المصري بهدفين نظيفين في مباراة الدور نصف النهائي للفريقين بملعب برج العرب، حيث سجل المصري هدفيه في الدقيقة 86 و92، ليصعد المصري إلى نهائي البطولة الذي سيقام الثلاثاء المقبل.

وبنفس سيناريو المباراة النهائية للبطولة العربية، فقد شهد ستاد برج العرب ثورة غضب من لاعبي الزمالك ضد حكم المباراة محمود عاشور، بسبب الخسارة، وبسبب إلغاء الحكم لضربة جزاء للزمالك احتسبها الحكم، وأصر مساعده على إنها ليست لمسة يد على مدافع المصري، وان الكرة اصطدمت بوجهه.

وبهذه الخسارة للزمالك في كأس مصر، يكون الزمالك فشل في تحقيق أي بطولة هذا الموسم، وهى اربع بطولات، بدأت بالعجز الواضح على المنافسة في بطولة الدوري، واحتلال المركز الثالث، والخروج من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، ومن بطولة الأندية العربية، وأخيرا خسارة لقب كاس مصر.

وكان لنتيجة المباراة، توابع اخرى أكثر إثارة بعد خسارة الزمالك للمباراة واللقب، ومنها إعلان رئيس الزمالك مرتضى منصور ان أغلب نجوم الزمالك سيرحلون عنه، وانه من سيضع قائمة الفريق للموسم الجديد بنفسه، لوضع نهاية للمجاملات والمؤامرات التي تحيط بنادي الزمالك. كما تردد بقوة ان المسؤولية الفنية للفريق قد انتقلت إلى المدرب إيهاب جلال والمستقيل من نادى المقاصة، وان المدرب طارق يحيى سيرحل بعد ان خسر بطولتين في ثلاث مباريات.

إنجاز كبير للمصري البورسعيدي

حصد فريق المصري فوزا صعبا ومثيرا، على حساب الزمالك، بثنائية دون رد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في نصف نهائي بطولة كأس مصر. سجل ثنائية المصري عبدالله جمعة، من ضربة جزاء، وأحمد جمعة في الدقيقتين 86 و94، ليجرد الفريق البورسعيدي الزمالك من لقب كأس مصر، الذي احتفظ به على مدار 4 نسخ متتالية، كما صعد للدور النهائي بعد غياب 19 عاما كاملة، حين فاز بلقب كأس مصر الوحيد في تاريخه عام 1998.

أحداث مؤسفة

شهد ملعب برج العرب، أحداثا مؤسفة، خلال مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس مصر. واندلعت الأحداث عقب إلغاء حكم المباراة ضربة الجزاء التي كان قد احتسبها للزمالك، قبل أن يتراجع بعد الحصول على رأي الحكم المساعد، وقام علي جبر، مدافع الأبيض بضرب أحد لاعبي المصري. ونجح شيكابالا في السيطرة على مدرب المصري حسام حسن، الذي كان في طريقه للاحتكاك بعلي جبر.

حسن: للكأس حسابات خاصة

أعرب المدير الفني للمصري البورسعيدي حسام حسن عن سعادته بالفوز على الزمالك، والتأهل للمباراة النهائية بكأس مصر. وقال حسن: «الكأس له حسابات أخرى، واستطعنا أن نفوز، ونستحق ذلك، حيث كنا الأخطر والأفضل على مدار شوطي المباراة، وحارسنا لم يختبر طوال المباراة بشكل قوي».