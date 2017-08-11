القاهرة - سامي عبد الفتاح

ضرب الأهلي موعدا في نهائي كأس مصر، مع المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن لحق الأهلي بالمصري إلى المباراة النهائية، عقب افتراسه لفريق سموحة برباعية نظيفة في لقاء الدور نصف النهائي، وسيكون النهائي المقبل، هو السابع الذي يجمع بين الأهلي والمصري، في تاريخ مسابقة كأس مصر، وكان اللقب دائما من نصيب الأهلي في أعوام 1927 و1945 و1947 و1983 و1984 و1989.

وصعد الأهلي لنهائي الكأس للمرة 51 في تاريخه (رقم قياسي)، وللعام الثالث علي التوالي، وفاز الفريق الأحمر بلقب الكأس 35 مرة آخرها عام 2007 بينما حل وصيفا 15 مرة.

فيما تأهل المصري للدور النهائي 9 مرات سابقة ولكنه حقق البطولة مرة وحيدة عام 1998 تحت قيادة المدرب الألماني مايكل كروغر، الذي فاز في اللقاء النهائي على حساب المقاولون العرب بنتيجة 4-3، بجيل ذهبي يضم سيف داوود وأحمد العجوز وأيمن مشالي وعفت نصار وتامر النحاس والحارس حسن نصر وحمد إبراهيم.

سجل رباعية الأهلي النيجيري جونيور أجاي، ووليد سليمان «هدفين» وصالح جمعة في الدقائق 38 و40 و55 و67.

البدري: استفدنا من البطولة العربية

قال المدير الفني للأهلي حسام البدري، إن الوصول لنهائي بطولة الكأس جناه الفريق بعد المشاركة في البطولة العربية وإراحة الأساسيين وتجهيز البدلاء.

وأضاف أنه متفائل بالفوز ببطولة كأس مصر، مع تقديره لفريق المصري، ومدربه حسام حسن الذي صنع فريقا قويا وشجاعا.

شتراكا: الخسارة محبطة

ووصف المدير الفني لفريق سموحة التشيكي فرانز شتراكا، هزيمة فريقه بأنه «أمر محبط للغاية»، خاصة أنه أول لقاء له مع الفريق.

وقال شتراكا، إن فريقه لم يقدم الأداء المطلوب، وحافظ على تماسكه البدني خلال 10 دقائق فقط في بداية المباراة، لكنه انهار بسبب التراجع البدني، وحصول اللاعبين على إجازات بعد موسم شاق.

واعتبر المدرب أن اللياقة البدنية الضعيفة هي سر الهزيمة، في ظل تلاحم المواسم، مؤكدا أنه سيعمل على رفعها مستقبلا.

نقل السوبر إلى أبوظبي

اتفق اتحاد الكرة المصري وشركة «برزنتيشن» الراعية للكرة المصرية، على إقامة مباراة السوبر المصري التي تأكد أنها ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي، خارج مصر وتحديدا في دولة الإمارات.

وجاء القرار لان العلاقات بين الأهلي والمصري تشهد توترا منذ أحداث بورسعيد فبراير 2012 التي أسفرت عن مقتل 74 مشجعا من الجمهور الأحمر، لذا من المتوقع أن تتم مصالحة تاريخية بين الناديين الكبيرين على ستاد «هزاع بن زايد» في الإمارات، على أمل تعود العلاقة القوية بين القلعتين بعد سنوات من الجفاء.

آخر صفقات الأهلي

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ تعاقد ناديه مع أيمن أشرف، الظهير الأيسر لسموحة، بشكل رسمي.

وأضاف عبد الحفيظ أن ناديه فضل عدم الإعلان عن انتقال أشرف، لحين انتهاء لقاء سموحة.

وأكد عبد الحفيظ أن حسام غالي، قائد الفريق، يرغب في الرحيل إلى النصر السعودي، وسيتم عقد جلسة معه للاتفاق على طريقة رحيله إلى النصر، بما يتناسب مع مصلحة النادي.

وشدد مدير الكرة على أنه لم يتم التعاقد مع أحمد دويدار، مدافع سموحة، وفشل محاولات ضم المدافع السوري عمر الميداني، مدافع حتا الإماراتي، بسبب المغالاة في قيمة الصفقة.