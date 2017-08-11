ناجي شربل - ووكالات: حققت الفلبين الوصيفة أولى مفاجآت كأس آسيا الـ 29 لكرة السلة التي يستضيفها لبنان حتى 20 لجاري بتغلبها على الصين حاملة اللقب، وحسم العراق والأردن المواجهتين العربيتين مع قطر وسورية.

في مباراة قمة ضمن المجموعة الثانية، تغلبت الفلبين على الصين 96-87.

وهذا الفوز الأول للفلبين على جارتها منذ 2007.

وفي المجموعة ذاتها، حسم منتخب العراق المواجهة العربية الأولى بتغلبه على نظيره القطري 75-66.

واكتسح المنتخب الإيراني نظيره الهندي بفارق 47 نقطة 101-54 ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وضمن المجموعة ذاتها، جاءت عودة سورية إلى المشاركة القارية بعد غياب دام 6 سنوات بسبب الحرب، جيدة برغم الخسارة بصعوبة أمام الأردن 66-68.

وكان المستضيف لبنان لكرة السلة استهل مشواره في البطولة مشواره في مجمع نهاد نوفل في بلدة زوق مكايل الكسروانية، بفوز غال على كوريا الجنوبية بفارق ست نقاط ٧٢-٦٦، في مباراة عاد فيها الكوريون من بعيد في الشوط الرابع الأخير وقلصوا الفارق الى نقطتين ٥٦-٥٨.

ولعب اللبنانيون امام جمهور غفير ناهز الستة آلاف متفرج، وتقدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نزل الى غرفة الملابس الخاصة باللاعبين قبل المباراة، محفزا منتخب الارز على المضي قدما في البطولة وإحراز لقبها.