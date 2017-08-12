بيروت - ناجي شربل

أعادت نيوزيلندا منتخب لبنان الى ارض الواقع، بفوزها عليه بفارق اربع نقاط ٨٦-٨٢، في المرحلة الثانية من الدور الاول للمجموعة الثالثة لكأس آسيا الـ ٢٩ في كرة السلة، التي يستضيفها لبنان حتى ٢٠ اغسطس في مجمع نهاد بزوق مكايل شمال بيروت.

وشهد المباراة جمهور غفير ناهز سبعة آلاف متفرج، وتقدم اللبنانيون في معظم فتراتها وبرز منهم الكابتن فادي الخطيب الذي سجل ٣٣ نقطة الى ١١ متابعة وثماني تمريرات حاسمة، الا ان النيوزيلنديين انتزعوا الفوز في الدقيقة الاخيرة، مستفيدين من تسرع وائل عرقجي بعدما قطع الكرة. إلا ان اداء لاعبي منتخب الارز كان افضل من المباراة الاولى التي فاز فيها على كوريا الجنوبية بفارق ست نقاط، وما زالت آماله قائمة في التأهل لربع النهائي من بوابة المركز الثاني للمجموعة، مستفيدا من خوضه مباراة سهلة امام كازاخستان في ختام الدور الاول.

في حين ضمنت نيوزيلندا واستراليا تأهلهما الى ربع النهائي مباشرة.

من جهة اخرى، وفي ترجمة لرعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبطولة، صرفت الحكومة اللبنانية مبلغ مليون دولار للاتحاد اللبناني لكرة السلة.

وسجلت المساعدة للاتحاد وليس لاستضافة البطولة، كون الاخيرة غير رسمية بحسب الحكومة اللبنانية.

وفي سياق متصل، وقع الخطيب عقدا مع نادي الشانفيل الذي قاده الى اللقب في ٢٠١٢، في اشراف مدربه غسان سركيس، الذي احرز مع الخطيب كل البطولات التي ظفر بها الحكمة بيروت.