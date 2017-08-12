أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم انه تقدم رسميا الى الاتحاد الدولي للعبة بطلب استضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وهي المرة الخامسة التي يتقدم فيها المغرب بطلب استضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010.

وبات المغرب ثاني مرشح لمونديال 2026 بعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي اعلنت تقدمها بترشيح مشترك.

ويأمل المغرب في ان يكون ثاني بلد افريقي يستضيف المونديال بعد جنوب افريقيا التي نظمته عام 2010.

وسبق للرئيس الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد ان أعرب عن اقتناعه بأن المغرب يمكنه تنظيم مونديال 2026 الذي سيكون الاول بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 التي كانت تشهدها نسخه السابقة.

وقامــت المملكــة في الاعوام الاخيرة بورشة كبيرة لادخال كرة القدم عالم الاحتراف وضاعفت ترشيحاتها لاستضافة البطولات لتهيئة الارضية لتنظيم نهائيات كأس العالم.