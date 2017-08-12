توج القوة الجوية باللقب السادس في تاريخه بفوزه على الحدود 2-1 على ملعب الشعب الدولي في بغداد أمام اكثر من 15 ألف متفرج في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري العراقي لكرة القدم.

وسجل حمادي احمد (45 و88) هدفي القوة الجوية، ومصطفى محمود (81) هدف الحدود.

وسبق للقوة الجوية التتويج باللقب في مواسم 1974-1975 و1989-1990 و1991-1992 و1996-1997 و2004-2005. وهو اللقب الثالث لمدرب القوة الجوية باسم قاسم بعد ان حقق الاول مع دهوك في موسم 2009-2010، والثاني مع الزوراء في الموسم الماضي.

وتقدم القوة الجوية في الدقيقة 45 بواسطة حمادي احمد، لكن الحدود أدرك التعادل عن طريق مصطفى محمود في الدقيقة 81 قبل ان يسجل احمد هدفه الشخصي الثاني والفوز للقوة الجوية بعد خمس دقائق.

وعزز القوة الجوية موقعه في الصدارة برصيد 81 نقطة بفارق 4 نقاط أمام النفط الذي حسم مركز الوصافة بفوزه على أمانة بغداد بهدف لعلي سعد (63).

ورفع النفط رصيده الى 77 نقطة بفارق نقطتين امام الشرطة الذي خسر امام مضيفه الميناء بهدف عمار عبد الحسين (45).

واختتم الزوراء موسمه بالتعادل السلبي امام مضيفه زاخو، وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة النجف ومضيفه الحسين، وتعادل الكهرباء مع الطلبة بهدف لعلي عودة (66) مقابل هدف مهند ارزيج (70).

وتغلب الكرخ على مضيفه كربلاء بهدف وحيد سجله اركان عمار (39)، والسماوة على ضيفه نفط الجنوب بثلاثة أهداف لأحمد حسن (8 و59 من ركلة جزاء) وحسن عاشور (45) مقابل هدف لباسم علي (80)، والبحري على نفط الوسط 2-0.

وفيما يلي الترتيب النهائي لفرق الصدارة: الجوية 81 نقطة، النفط (77)، والشرطة (75)، والزوراء (72)، ونفط الوسط (68).