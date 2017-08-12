أعلن الغرافة القطري، تعاقده مع اللاعب البرازيلي جوناثان بواريتو، وذلك للانضمام لصفوف فريق الكرة بالنادي، اعتبارا من الموسم المقبل.

وكان اللاعب البرازيلي، قد وصل إلى الدوحة، وكان في استقباله إداري الغرافة عبدالله الشمري، واجتاز جوناثان الفحص الطبي بنجاح.

ووقع اللاعب البرازيلي على عقد انضمامه رسميا لصفوف الغرافة، اعتبارا من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يغادر جوناثان، الدوحة خلال متوجها إلى تركيا، للانتظام في معسكر «الفهود» هناك، استعدادا للموسم الجديد.

من جهة أخرى، أعلن الغرافة، انتهاء الارتباط مع اللاعب المجري كريستيان نيميث وذلك بعد تلقي اللاعب لعرض احتراف خارجي.