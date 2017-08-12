الرياض - خالد المصيبيح

استهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري السعودي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه الفيحاء الوافد الجديد 2-1 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في افتتاح المرحلة الأولى.

وسجل عبدالله الحافظ (37) والسوري عمر خربين (78 من ركلة جزاء) هدفي الفريق الهلالي، والتشيلي روني فرنانديز (31 من ركلة جزاء) هدف الفيحاء.

وعانى الهلال كثيرا في الوصول لمرمى الفيحاء بفضل دفاعه الجيد، وأتيحت للفيحاء فرصة التعادل عن طريق ضربة جزاء ثالثة في المباراة نفذها روني فرنانديز الا ان حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف تصدى لها (83).

وكسب الهلال اول 3 نقاط له في المسابقة، وظل الفيحاء بدون رصيد.

فوز التعاون

وفي الاحساء، اتخم التعاون مرمى مستضيفه الفتح برباعية مقابل هدف.

وسجل المصري مصطفى فتحي (20) والبوروندي سيدريك أميسي (57) وعبدالمجيد السواط (59 و85) اهداف التعاون، وعلي الزقعان (81) هدف الفتح.

وبرر مدرب الفتح، التونسي فتحي الجبال، خسارة فريقه الثقيلة بعدم الانسجام بين خطوط فريقه، اضافة الى افتقاده العناصر الاجنبية التي لم تكتمل جهوزيتها في وقت لعب التعاون بجميع لاعبيه الستة.

وشارك عصام الحضري في المباراة كأول حارس مرمى غير سعودي يلعب في تاريخ الدوري السعودي، وذلك بعد أن جلس العماني علي الحبسي على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه الهلال امام الفيحاء ولعب المعيوف اساسيا.

وتختتم الجولة اليوم بلقاءين، فيحل النصر ضيفا على الفيصلي في المجمعة وسط ظروف صعبة يدخل بها الفريق ومدربه البرازيلي ريكاردو غوميز الذي سيفتقد لاعبيه الاجانب الخمسة لعدم تسجيلهم بسبب عدم ايفاء النصر بسداد مستحقات عليه وهو ما سيجعل مهمته صعبة امام الفيصلي المكتمل والمتحفز للإطاحة بالنصر.

ويلتقي الشباب والصاعد أحد في مباراة يبحث فيها سامي الجابر مدرب الاول وفريقه عن تسجيل بداية جيدة خاصة بعد ان استعد للموسم جيدا، بينما سيكون أحد في اختبار صعب لكشف مدى استعداده للمنافسة مع الكبار.